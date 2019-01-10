不惜提告 日啟動協定要南韓磋商

二戰時期強徵韓工的日企在南韓資產恐遭扣押，日本政府喊話要南韓政府出面磋商。二戰時軍艦島存在嚴重奴工問題，許多南韓戰俘被強迫在這裡的礦場勞動。圖為位於長崎縣海域的軍艦島原名為「端島」，側面遠觀酷似巡航中的軍艦。（王錦河攝）

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中國時報
／東京9日電
日韓關係惡化事件表

二戰時被日本企業強制徵用的南韓勞工賠償訴訟問題，敗訴的「新日鐵住金」被南韓大邱地方法院通知，將扣押其在南韓的資產。日本政府主張，《日韓請求權協定》已解決了政府和個人的請求權問題，並依據《日韓請求權協定》要求南韓政府出面磋商，這是日本政府首度提出磋商的要求，東京已做好不惜告上國際法庭的最壞打算。

籲不磋商須交仲裁

日本內閣官房長官菅義偉9日在記者會上不滿地表示，「我們一直要求南韓政府要改正違反國際法的狀態，採取適當的措施，但到目前為止，南韓政府並沒有採取具體的對應。」他強調，有關日韓之間的請求權問題，日本政府的立場是1965年簽署的《日韓請求權協定》已獲完全且最終的解決。

南韓最高法院去年10月30日判新日鐵住金必須賠償前南韓徵用工，這是南韓司法判日本企業賠償徵用工的首例。其後南韓大邱地方法院決定應原告的申請，扣押新日鐵住金在南韓的資產，即新日鐵住金與南韓鋼鐵大廠共同設立的「PNR」公司的持股8萬1075股，相當約4000萬日圓（約台幣1145萬元）。

日認1965年已解決

日本政府認為距實際扣押還有時間，希望南韓政府趕緊採取措施。南韓若不願與日本舉行政府間的磋商，可交由包含第3國委員的「仲裁委員會」出面處理，若仍無法解決，日本也不排除向國際法庭（ICJ）提訴。日本政府內還有人提議，採取調漲南韓產品進口關稅等對抗措施。

朝鮮半島在日本殖民時代被捲入第二次世界大戰，許多韓國勞工被日企強制徵用，在日本惡劣的環境下勞動。日本政府認為，日韓建交後，1965年簽署了請求權與經濟合作協定，日本支付經濟合作資金，換得雙方同意請求權問題已獲「完全且最終的解決」。

近年南韓的前徵用工紛紛針對日本企業提起索賠訴訟，南韓最高法院2012年5月認為該協定內容不適用於「非人道的不法行為」或「與殖民統治有關的不法行為」，故判定前徵用工擁有「個人請求權」，使請求權問題再度燃起。2013年7月，高等法院命令新日鐵住金必須賠償4名前徵用工每人1億韓圜（約台幣272萬元）。

三菱也涉賠償問題

除新日鐵住金之外，目前還有三菱重工業被南韓最高法院下令賠償5名在名古屋軍需工廠勞動的前徵用工。日本的市民團體「支援名古屋三菱·朝鮮女子勤勞挺身隊訴訟之會」代表高橋信9日表示，本月18日將赴東京都的三菱重工業總公司，代表韓方原告遞交要求協商的請求書，若三菱重工業2月之內沒有具誠意的回答，3月1日將著手進行扣押資產的手續。

(中國時報)

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