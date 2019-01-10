堅持築牆 川普恐逕自宣布緊急狀態

2019年01月10日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

川普與民主黨攻防戰

美國總統川普將於9日下午（台灣時間10日凌晨）再度與國會兩黨領袖討論美墨邊境築牆事宜。一般認為，川普於8日的電視演說把僵局的責任歸咎民主黨後，雙方很難做出讓步。川普計畫10日飛往德州，視查美墨邊境，他很可能以危機為名，繞過國會，宣布美墨邊境進入緊急狀態以取得建牆經費。

川普於8日晚黃金時段發表全國電視演說，強調南部邊境存在安全和人道危機，多年以來已有數千美國人被非法移民和偷渡進來的毒梟殺害，若不立刻行動，還會有數千人死亡。他動之以情，宣稱邊牆對國安至關重要，民主黨不該反對。川普感性說道：「移民問題是一場內心的危機、靈魂的危機。」

川普將聯邦政府局部關門歸咎於民主黨不給蓋牆的預算。解決之道只有一個，民主黨別再堅持，宣稱只要雙方坐下來開會45分鐘，僵局就可落幕，他已邀國會兩黨領袖9日再議。

川普為其堅持築牆辯護說，「為什麼有錢的政治人物，在自家四周蓋起了牆、柵欄、鐵門呢？他們築牆，不代表憎恨外面的人，而是大家更愛著圍欄內的自己人。」他並指那些毫不作為、放任無辜國民遭受傷害的政客們不道德。

川普演說之後，民主黨隨即由眾議院議長裴洛西與參議院少數黨領袖舒默先後發表電視演說，兩人直言川普必須停止拿美國人民當人質，停止捏造危機，停止煽動恐懼，立即恢復政府運轉。

裴洛西譴責川普打恐懼牌，而非真相，強調民主黨早已同意對邊境安全追加預算，唯一不被協商通過的，只有川普堅持豪擲納稅人血汗錢也要蓋的邊牆。

舒默諷刺說，多數美國總統在橢圓形辦公室發表演說都有著崇高的目的，「但這位總統只是在製造危機、煽動恐懼，試圖轉移大眾對亂糟糟政府團隊的注意力。」

舒默表示，美國的象徵是自由女神像而非9公尺高的邊境牆。民主黨的建議很簡單，只要別把政府預算與築牆經費綁在一起，政府可以馬上重新運作。

(中國時報)