圍牆阻美國夢 立國精神蕩然無存

2019年01月10日 04:10 中國時報 楊明暐

美國紐約舉世聞名的自由女神像，其基座一塊銅匾上刻著：「把疲累、窮困、渴望呼吸自由空氣的芸芸眾生，和充斥你們海岸的那些可憐草芥給我。把這些無家可歸、受盡暴風雨折磨人送來我這兒，我會在金色的大門邊舉起燈迎接他們！」

然而，川普和他的支持者們顯然認定，自由女神所象徵的這種敞開雙臂、歡迎移民的泱泱大度精神，已不再符合21世紀美國的需要，應該將追求美國夢、尤其是中南美洲的移民阻擋在門外，圍牆就是最能體現這一思維的作法。

從上任後不久便頒令禁止若干穆斯林國家人民入境，到今天不惜讓聯邦政府關門，移民議題一直是川普討好「老白男」的法寶。川普防堵移民的作法，不僅以建圍牆為代表，而且要把滯留的非法移民也趕出去，包括那些童年時期被父母帶到美國、如今已長大成人的「追夢人」。

去年1月，川普在其橢圓形辦公室舉行的一次閉門會議上，形容海地、薩爾瓦多以及非洲國家是「屎坑國家」，美國不要這些國家的移民，而美國歡迎來自挪威這類國家的移民。追根究底，川普之所以反移民，源自他內心深處對非白人的歧視，以及他作為一名富家子弟對窮人的鄙視。

來自世界各地的移民，為了追求自由、民主和美國夢，跋山涉水、遠渡重洋，希望踏上美國的土地，如今美國卻對其中多人關上大門。在川普這種白人至上主義者眼裡，拉丁美洲裔全是黑幫罪犯，穆斯林全是恐怖分子，華人全是間諜。對川普來說，種族，階級，宗教應該是決定要不要開門讓你進去的關鍵。

(中國時報)