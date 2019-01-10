臨別參觀藥廠 金正恩結束訪陸

2019年01月10日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩應大陸國家主席習近平邀請，7至10日訪問大陸。韓聯社引述消息人士報導指出，金正恩8日與習近平會晤後，昨日上午前往北京亦莊經濟技術開發區，參觀了北京同仁堂藥廠。中午在北京飯店與習近平共進午餐後，隨即搭乘下午2點左右的專列從北京站啟程，預計今天上午返抵北韓。有美國的北韓問題專家認為，金正恩此行是為了提高在「川金二會」的談判籌碼。

韓聯社報導指出，金正恩一行9日上午9點左右離開釣魚台國賓館，前往北京亦莊開發區，參觀了北京同仁堂的藥材工廠。鑒於北韓山區藥材豐富，金正恩可能是赴同仁堂取經發展藥材產業。結束參訪後，金正恩回到釣魚台國賓館，中午前往北京飯店，與習近平共進午餐。

報導稱，前一天，習近平與夫人彭麗媛在人民大會堂設宴，歡迎金正恩一行，並慶祝他35歲生日。晚宴持續4個多小時，彰顯兩國深厚友誼。依照慣例，9日的午宴原應安排在釣魚台國賓館舉行，後改為靠近北京車站的北京飯店，可能是出於方便金正恩行程的考慮。

大陸官方日前公布金正恩訪陸行程為7日至10日，有部分輿論好奇金正恩是否離開大陸太早了些。但考量到搭乘專列從北京到邊境丹東就要耗時14小時，金正恩確實是7日晚間就跨境抵陸，10日凌晨也還在大陸境內，因此訪問時長就是4天。

針對金正恩第4度訪陸，美國之音報導稱，前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚認為，這可能顯示「川金二會」很快就會到來，金正恩亮出手中的「中國牌」，正試圖提高自己的談判籌碼。大陸《環球時報》則評論表示，沒有大陸的支援和鼓勵，半島無核化的進程幾乎不可能以和平的方式推進下去，因此各方應堅定地視大陸為無核化進程的助推者。

(中國時報)