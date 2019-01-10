貴婦奈奈躲加國 我爭取遣返

2019年01月10日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

捲款10億潛逃海外的網紅「貴婦奈奈」蘇陳端、黃博健夫婦，在北美時間5日與婆婆、阿姨入境加拿大時，被邊境管制局（CBSA）盤查，因蘇陳等人持有加國永久居留證件，且在當地沒有犯罪，加國僅扣留蘇陳瑞夫婦的中華民國護照即放行，移民署已向檢方申請通緝書，寄送加國相關單位，盼能協助緝返。

據悉，蘇陳端與黃博健去年11月30日出境飛抵美國舊金山，其公公黃立雄則早在11月13日就飛到多倫多，此次夫婦和其他家人應是前往與公公會合。

偕婆婆阿姨與公公團聚

杏立博全醫美診惡性倒閉，北檢分案偵辦後，調查局即將蘇陳端夫婦2人及公公黃立雄資料提供加拿大邊境管制局，將3人列入「Watch List」名單，移民署也透過在加國的境管祕書告知加國，北檢前天對3人發布通緝，研判應是掌握均已落腳加國團聚的訊息。

據指出，蘇陳端、黃博健等4人上周末入境加國，遭邊境管制局盤查，由於蘇陳端已被登錄，所以遭攔下盤查，但蘇陳瑞夫婦都出示在加國的永久居留證件，經移民官員審查無誤後，只扣留蘇陳瑞夫婦的證件後放人。

邊境管制局放人後，通報我駐加拿大辦事處及調查局法務祕書、移民署駐加拿大祕書。移民署昨已向台北地檢署申請貴婦奈奈等3人的通緝書，並寄送給加拿大司法單位，此外也轉告刑事局國際科，以利後續的案件偵辦。

法務部將提司法協助

調查局指出，雖然台、加雙方並無司法互助，貴婦奈奈等人在加國有永久居留權，但因貴婦奈奈等人的犯罪金額龐大，屬社會矚目案件，將由國際事務處亞非科配合駐加拿大法務祕書與加拿大警方協調逮捕蘇陳端等人後，加以遣返。

此外，杏立博全醫美診所現已人去樓空，北市衛生局表示，因該診所未辦理歇業，如下周仍未限期改善，將強制註銷其營業登記，而截至昨天為止，北市衛生局與法務局共累積該診所共152件申訴案件。

(中國時報)