華南王子 新光公主 逆轉准離婚

被喻為王子公主的豪門婚姻掰了！華南金控林知延﹙右﹚與新光金控吳欣盈﹙左﹚在結婚多年鬧上法院訴請離婚，高院9日判決2人離婚，昔日婚宴開心合照，如今成為回憶。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
王子公主愛情悲劇事件簿

擁有近千億家產的華南金王子林知延與新光金公主吳欣盈豪門婚姻生變，林以妻子外遇提告請求離婚遭台北地院駁回，但高院認為，2人已分居5年多，在法庭上毫無交集，為達勝訴目的，互相指責攻詰，婚姻難以繼續維持，昨逆轉判准離婚。全案可上訴。

得知判決結果，吳欣盈感到非常意外。她指出，這1800多個日子，面對外界有心人士的抹黑與攻擊，不斷的忍耐，就是期待司法能還公道與清白。法律，其實也只是自我保護的最後一道機制，沒想到，連這樣的期待都落空，這委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。

吳欣盈控訴，冰冷的判決，剝奪她成為母親的權利，她勇敢的堅守著在婚禮的誓言，守護著婚姻，有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。想到如果放棄，已受精的胚胎將被銷毀，在為母則強的勇氣下，「我願意堅持下去」。

林知延目前是華南銀行副董，是華南金控林明成長子；吳欣盈是新光金控董事長吳東進的長女，目前任新光人壽副總，當年2人結婚被形容是世紀婚禮，但婚後不到3年雙方就撕破臉、對簿公堂。

林指控女方外遇，並訴請法院離婚，北院認為林所提證據無法證明2人有難以維持婚姻的重大事由，且林找徵信業者對吳女非法徵信且被檢方起訴，林對婚姻破綻的發生有責程度較高，判林敗訴，林不服提上訴。

高院審理期間，法官不斷勸諭他與吳女協商方式處理紛爭，林答應就私裝GPS當庭道歉，但又私下錄製與吳女的對話，對她做出不利的指控，導致2人關係更惡化，法官認為他們徒具婚姻外觀無實質夫妻生活。

高院指出，吳女不同意離婚的理由，是擔心未來人工生殖的7顆胚胎遭強制銷毀，但林已向法官表明不同意植入胚胎，就算不離婚，吳也無法再使用胚胎；況且吳女與男人親密照片已逾越一般男女正常交誼範圍，2人對婚姻破裂的有責性相當，判准離婚。

(中國時報)

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