鍋鏟打童腳底板 瞎扯情緒失控

2019年01月10日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府評鑑甲等的私立托嬰中心，驚傳托育人員對幼童施暴，包括將幼童塞入櫃子中，用粗暴手段拉扯上下搖晃，更用木製鍋鏟爆打腳底板，不少幼童被打到慘哭，時間長達半年。新北市社會局昨表示，將分別對涉案的3名托育人員罰款14萬元、停止職務，托嬰中心則罰30萬元、勒令停業1年。

該托嬰中心是2010年12月立案，目前收托25名嬰幼，受虐的1歲幼童2017年7月入學，每月繳交2萬2000元托育費，下學期家長發覺幼童抗拒上課，耳朵還有發紅跡象，詢問托育人員卻聲稱是小朋友遊戲互相拉扯，直到取得側錄影片，才發現托嬰中心的惡行。

新北市社會局調查，該托嬰中心過去並無不當管教、虐童紀錄，社會局8日下午收到通報後，立即啟動調查程序，並於昨天上午前往托嬰中心稽查，目前得知涉嫌虐童的托育人員有3人，其中一人是該托嬰中心主任。

該托嬰中心夏姓主任辯稱，「那不叫施暴，叫情緒失控」，強調「打是偶而為之，不是常常，常常的話沒人會願意留下來」，最後還嗆聲：「都道歉了，不然還想要怎樣！」

兒童托育科科長林秀穗表示，後續將依《兒權法》分別開罰涉案的3名托育人員，並且終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員；另托嬰中心知情不報、疏於管理，裁處30萬元罰鍰並勒令停業1年。

(中國時報)