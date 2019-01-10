北市聯醫案公款放口袋 竟辯行規

北市聯合醫院副策略長、藥劑部主任陳立奇（右）涉嫌違反貪汙治罪條例，昨被收押。藥品管理組主任陳怡靜（左）獲20萬元交保。（李文正攝）

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中國時報
／台北報導

台北市聯合醫院藥劑部主任陳立奇、藥品管理組主任陳怡靜，涉嫌以民間社團法人名義，向北市衛生局承攬長照藥事服務，以不實資料請款，經費卻落入人頭帳戶，詐領公款300多萬元。檢廉約談陳等人，士林地檢署複訊後，9日以涉犯情節重大，聲押陳立奇獲准，陳怡靜20萬元交保、李姓採購承辦5萬交保、蕭姓人頭3萬交保，全案由檢廉擴大偵辦。

藥劑部主任陳立奇收押

一向以市府團隊清廉為傲的台北市長柯文哲，昨被問到對於此次聯醫藥劑主管發生弊案，他竟表示，市府8萬人的團隊，不可能期待每個人都是聖人，「至少大的弊案和一級首長沒有。」

檢方表示，陳除了擔任聯合醫院副策略長外，同時也是社團法人臨床藥學會的理事，對於長照服務的業務具有監督、審核權。2015年、2016年間，衛生局將原本的聘僱人員改採外包，3個標案都是由該學會得標，總金額大約300多萬元。

陳怡靜獲20萬元交保

但實際上，這些業務仍由衛生局人員進行訪視、投藥等相關工作，費用卻匯入陳立奇掌控的蕭姓人頭帳戶，除了「球員兼裁判」，臨床藥學會不用做事，平白無故就領取長照經費，檢察官認為陳將繞一圈將公款放入私人口袋。

不過，陳否認犯行，辯稱支付匯入帳戶的費用是「業界行規」，作為借牌之用，而市府聯醫則負責管理，並無圖利學會的問題，更無涉及不法，但檢察官複訊後，認為陳立奇犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，昨晚已被收押。

(中國時報)

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