海砂屋重建獎勵 門檻大放寬

大溪地社區地下室牆面鋼筋剝落，都更刻不容緩。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新店大溪地都更案，19棟海沙屋僅8棟符合海砂屋拆除重建獎勵，兩者容獎差距達30％，整合困難，新北市長侯友宜上任當天前往視察，一周內提出放寬認定，同一使照範圍內建物一體適用獎勵；城鄉局強調，全市海砂屋社區將一體適用，預計百餘戶受惠。

新店的大溪地（一期）社區，屋齡近30年，總戶數共95戶，不過19棟建築中，在2015年被市府工務局判定其中8棟是嚴重海砂屋，適用獎勵條件拆除重建，原容積可再增加30％，但另外11棟則僅需補強，重建無法獲得同等獎勵。

同一使照 一體適用

因獎勵不同，都更整合意見分歧，案件2016年成立更新會、2017年報核事業計畫，已經召開2次都市更新專案小組，同意比例大約仍只有80％，無法順利完全整合，市長侯友宜上月25日上任首日就到現場視察，要求立刻提出方案。

城鄉局長黃一平9日市政會議以「新北都更，行動治理」專題報告，強調已在一周內完成公告海砂屋獎勵認定放寬，未來屬同一使用執照範圍內之建築物，經核准併同拆除重建者皆適用。

通案原則 百戶受惠

城鄉局表示，新北市境內經評定為海砂屋案件有52處，建立海砂屋獎勵適用通案性原則後，未來不僅新店大溪地社區，類此案件經市府建築主管機關核准併同拆除重建者，皆適用該獎勵規定，初步統計將有百餘戶受惠，落實市長居住安全政策。

都更處長張溫德則說，新北市都更案如火如荼進行，除了海砂屋，目前適用危老條例申請案已有35件申請，其中已有28件核准，每一處都有不同問題，會與各單位合作，逐步拆解問題、提供協助。

(中國時報)

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