改飼料養豬 竹市加碼補助

桃園市府10日將在風禾公園旁舉行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
邱立雅、何冠嫻、／綜合報導

非洲豬瘟防疫工作刻不容緩，除中央補助廚餘養豬戶改用飼料每頭最高2200元，新竹市政府9日宣布加碼每頭300元，全力輔導廚餘養豬戶以飼料取代廚餘飼養，並加強宣導民眾「廚餘減量」，提前因應養豬戶改以飼料養豬而產生的過剩廚餘。

廚餘蒸煮殺死病毒

產發處長吳甲天指出，全市18戶養豬場共約1萬隻豬，其中9成豬隻以飼料餵養，廚餘養豬戶則有12戶，飼養約1000頭黑豬。在市府輔導下，其中1戶退場，1戶改以飼料餵食，餘10戶皆備有蒸煮設備。產發處與環保局將持續查緝廚餘養豬場，確保廚餘務必蒸煮至鍋爐中心溫度達90度時間達1小時，以徹底殺死病毒。

產發處指出，設籍新竹市的廚餘養豬戶符合補助條件，提出申請並轉用飼料者便能獲補助，補助標準依現場飼養頭數，並以畜牧登記頭數為上限，申請補助日配合中央補助，自即日起至3月31日前截止。

啟動防疫模擬演習

苗栗縣政府9日則邀集相關單位，召開防範非洲豬瘟應變會議，農業處與環保單位指出，因全縣共129個廚餘養豬場，對於行政院要求廚餘養豬場1周內需通過環保單位檢核，否則要改用飼料或退場的政策，認為檢核作業時間不及，將建請中央專案展延期限。

若豬瘟侵入，豬屍將以養豬場就地掩埋為原則，縣府也規畫利用公有地掩埋，並全面禁用廚餘養豬，但引發養豬農民擔心廚餘亂倒將造成疫情擴大，縣府祕書長陳斌山也指示環保局針對廚餘去化先行研議相關對策，預計15日於生態保育中心舉辦豬瘟緊急防疫模擬演習。桃園市則將於10日下午於風禾公園進行防疫演習，市長鄭文燦指示相關程序必須透明化。

(中國時報)

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