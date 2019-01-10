環團揭農地搶建 彰縣府違法就拆

2019年01月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣選後出現更洶湧的「農地搶建潮」，環保團體9日前往縣府廣場抗議，檢舉12件搶建案，以一張張照片揭露亂象，質疑投機業者仗著「蓋好了，你就不敢拆！」尤以彰化鹿港一帶最嚴重，要求縣長王惠美說清楚處理態度和對策。縣府接下陳情書，表示會依法查報。

12件檢舉案 鹿港占7件

環團聯合檢舉選後短短不到1個月內的農地搶建潮，以鹿港鎮最集中，高達7件，東昇段搶蓋鋼構廠房已蓋滿；鹿洋段3處，分別是鐵皮屋外表大致完成、水泥整平和已填土整地與鐵皮屋完成；鹿安段主體建築已完成；振興段鐵皮屋興建中；其餘二林、埔心、埔鹽等處，不是鐵皮建築興建中，就是大量堆土整地。

肆無忌憚地搶蓋，中台灣公民行動陣線許淑惠指出，檢舉卻沒接到縣府回應，興建中不即時處理，日後要拆更難；彰化環保聯盟總幹事施月英、台灣農村陣線許文烽直指，鹿港鎮「洋仔厝」最猖獗，不知業者是否仗著在縣長王惠美「後頭厝」，不會拆？

籲即報即拆 為農地止血

地球公民基金會吳其融指出，沒有即報即拆，讓參與輔導合法化廠商的權益犧牲，農地止血因懈怠執法而消失殆盡。環境保障基金律師郭鴻儀指出，再蓋下去，國土計畫將全面失控，一定得逐案列管、追蹤。

彰化縣建設處副處長陳威宏表示，違章工廠不管在哪區域，都不鼓勵。陳威宏下陳情書，表示將啟動違章建築查報程序，依法函請公所查報，倘屬施工中違章建築，依法勒令停工，呼籲不要聽信謠言，心存僥倖，凡檢舉有案的違章案件，將依法查報並列管排拆。

(中國時報)