郭信良控賴黃打壓 綠營痛批

台南市議長郭信良透露蔡英文總統鼓勵他參選議長，遭綠營痛批。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

退出民進黨當選的台南市議長郭信良9日受訪透露，議長選舉前曾多次與蔡英文總統見面，總統一再鼓勵他出來選議長，但卻遭「院長、市長、派系」打壓，讓他「無力招架」，只好忍痛退黨角逐議長。綠營則痛批，總統不可能介入議長選舉，別為掩飾叛黨行為陷總統於不義。

指院長、市長要小英別管

郭信良接受專訪表示，去年8月間，曾與蔡英文總統在官邸面談，在場的人有陳菊、洪耀福與陳明文等。當時總統基於政治倫理曾鼓勵他參選議長，襄助黃偉哲推動市政；之後也曾約在中央黨部討論此事。後來蔡總統打電話給黃偉哲時，對方竟要總統別管議長選舉。

郭信良還說，民進黨九合一敗選後，據說蔡總統也曾跟行政院長賴清德建議由他選議長，但賴卻叫總統不要插手這一局，當時總統要賴也別管這一局，惟賴沒有回應，「至於有沒有插手？只有他自己清楚」。

黃偉哲稱總統不會介入

郭信良強調，議長選舉前，他打電話給蔡總統，指面對院長、市長、派系打壓，一個人無力招架，心很痛，希望總統硬起來說說話，否則可能會離開。總統回說「不可以」，還問是不是有轉圜的空間？他說，「如果總統想得出更好的辦法，會再等待」，但最後仍等不到，只好退出民進黨。如今只想做個全民的議長，做好監督市政的工作。

對此，黃偉哲回應指出，選前確實與蔡英文總統見過面，當時總統也很關心台南市議長的選情，他告知有好幾組人想選，總統表示她了解，但是並沒有進一步指示，只說尊重黨團自主。

黃偉哲認為，總統不會把手伸進地方選舉；如果有人要把總統的手拉進來，豈不是作實總統干預地方議長選舉？他相信總統不會做這樣的事，因此他也堅守黨團自主的紅線。

黨部批掩飾叛黨沒道德

民進黨台南市黨部主委黃先柱、議會民進黨團總召林宜瑾及黨提名議長參選人邱莉莉都認為，蔡總統多次宣示尊重議會自主，不可能介入正副議長選舉，郭信良為求掩飾叛黨行為，寧陷總統於不義，非常沒有道德，請郭不要再消費民進黨，也不要拿總統來當擋箭牌。

(中國時報)

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