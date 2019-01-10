北東7小時 實名制列車挨轟

立委劉櫂豪痛斥台鐵局春節疏運台東實名制返鄉及返工列車排班離譜。（楊漢聲翻攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

立委劉櫂豪痛斥台鐵局春節疏運台東實名制返鄉及返工列車，行車時間高達7小時，對於台東鄉親造成不便，要求台鐵局緊急因應，提出改善措施。台鐵局長張政源允諾，將再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，於11日零時起開放訂票，讓台東鄉親有更好的返鄉選擇。

立委痛斥 排班離譜

劉櫂豪表示，雖然各界都能體諒台鐵局因應行車安全將普悠瑪號改為雙人乘務後，勢必造成調度上的嚴峻考驗，但是今年度春節疏運，台東的實名制列車改由莒光號、復興號，行車時間高達7小時，最快列車也要5.5小時，引發台東民眾不滿。

依過去的經驗，這些列車即使以優惠票價，利用率也不是很理想，此次實名制的調度，引發台東鄉親的不滿，劉櫂豪強調台鐵局不應把利用率最低的列車排到實名制來，因此立刻致電台鐵局張政源局長，表達嚴正的抗議，要求立即緊急因應，提出改善方案。

劉櫂豪說明，2016年賀陳旦部長上任後開始實施連續假期花東居民實名制後，深受東部鄉親的好評，而已實行2年多的制度，今年度台鐵局的調度方案卻如此荒腔走板，完全沒有顧及台東鄉親的權益，因此特向台鐵局表達嚴正的不滿與抗議。

明零時起 開放訂票

台鐵局經過研議後，決議將再調度行車時間約4.5小時的列車加入實名制班表，原則上將調度2列次台北到台東2列次返鄉實名制列車及2列次台東到台北返工實名制列車因應，詳細的行車時間將於調度完成後立即公布，期望能讓台東鄉親有更好的選擇，提昇服務品質。

劉櫂豪最後強調，台東鄉親長期以來深受1票難求之苦，未來唯有花東鐵路全線雙軌化方能增加行車調度，目前該建設計畫已辦理環評進行中，將持續督促交通部加速辦理，解決台東1票難求的問題。

(中國時報)

郭信良控賴黃打壓 綠營痛批 北市立委補選 上演另類柯韓對決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。