北東7小時 實名制列車挨轟

2019年01月10日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

立委劉櫂豪痛斥台鐵局春節疏運台東實名制返鄉及返工列車，行車時間高達7小時，對於台東鄉親造成不便，要求台鐵局緊急因應，提出改善措施。台鐵局長張政源允諾，將再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，於11日零時起開放訂票，讓台東鄉親有更好的返鄉選擇。

立委痛斥 排班離譜

劉櫂豪表示，雖然各界都能體諒台鐵局因應行車安全將普悠瑪號改為雙人乘務後，勢必造成調度上的嚴峻考驗，但是今年度春節疏運，台東的實名制列車改由莒光號、復興號，行車時間高達7小時，最快列車也要5.5小時，引發台東民眾不滿。

依過去的經驗，這些列車即使以優惠票價，利用率也不是很理想，此次實名制的調度，引發台東鄉親的不滿，劉櫂豪強調台鐵局不應把利用率最低的列車排到實名制來，因此立刻致電台鐵局張政源局長，表達嚴正的抗議，要求立即緊急因應，提出改善方案。

劉櫂豪說明，2016年賀陳旦部長上任後開始實施連續假期花東居民實名制後，深受東部鄉親的好評，而已實行2年多的制度，今年度台鐵局的調度方案卻如此荒腔走板，完全沒有顧及台東鄉親的權益，因此特向台鐵局表達嚴正的不滿與抗議。

明零時起 開放訂票

台鐵局經過研議後，決議將再調度行車時間約4.5小時的列車加入實名制班表，原則上將調度2列次台北到台東2列次返鄉實名制列車及2列次台東到台北返工實名制列車因應，詳細的行車時間將於調度完成後立即公布，期望能讓台東鄉親有更好的選擇，提昇服務品質。

劉櫂豪最後強調，台東鄉親長期以來深受1票難求之苦，未來唯有花東鐵路全線雙軌化方能增加行車調度，目前該建設計畫已辦理環評進行中，將持續督促交通部加速辦理，解決台東1票難求的問題。

(中國時報)