北市立委補選 上演另類柯韓對決

2019年01月10日 04:10 中國時報 張立勳 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同區立委補選戰況激烈，國民黨參選人陳炳甫將邀高雄市長韓國瑜站台，代表「柯家軍」的陳思宇也有台北市長柯文哲強力輔選，讓選情形同變成「柯韓對決」。陳炳甫9日表示，選舉還是回歸參選人表現，他以餐廳巧妙比喻，雖然有網紅推薦，但菜色還是要好吃才有賣點。

選前剩下2個周末，陳炳甫昨預告將邀請韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及前北市議長吳碧珠等黨內人士，舉辦唯一一場聯合造勢。

由於韓國瑜北上輔選將對上柯文哲，外界解讀立委補選猶如「柯韓對決」，陳炳甫昨接受廣播節目專訪指出，找大咖不一定就會有選票，邀3位市長是因為在選舉時，他們擺脫過去抹黑、諷刺方式，塑造出新選舉文化，這也是他參與補選想延續下去的做法。

陳炳甫說，即使補選變成「柯韓PK」，但還是要回歸參選人本身，不論站台或支援的人只是從旁幫忙，就像一家餐廳有很多網紅介紹，但還是要菜色好吃才有賣點，所以選民會關注的是參選人過去政績和未來政見。

面對另類的「柯韓對決」，陳思宇表示，願意幫她站台的都是大人物，重要的還是爭取大家認同。

此外，民進黨主席卓榮泰昨與黨籍參選人何志偉、士林和大同區議員進行輔選會議，展現大團結氣勢，卓榮泰被問到何沒有大咖站台時，他說，每個參選人有自己的策略，不會批評，何志偉則認為，每一位協助他、幫他拉票的人都是他的大咖。

(中國時報)