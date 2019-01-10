又見石虎路殺 友善通道拚完工

友善列印
中國時報
巫靜婷／苗栗報導

又見石虎路殺！苗栗縣後龍鎮苗29線9日凌晨12時許，發生今年首起石虎路殺事件，憾事轉貼社群網頁，石虎陳屍路旁，睜著空洞渾圓的眼睛，令大批網友心痛，怒斥縣府瀆職，揚言不處理好石虎問題，就抵制苗栗旅遊。農業處表示，已著手建置「友善動物通道設施」，預計1月底完工。

自然生態保育科長張葦指出，不幸遭路殺的公石虎，初判為1歲多，由於苗29線東臨淺山是石虎、鼬獾、穿山甲等動物棲息地，西臨後龍溪，石虎常快速穿越此路，前往後龍溪畔取水、覓食，動物傷亡事故頻傳。

社群網站「貓徑地圖王小明」貼出多張石虎屍體照片，內容指苗栗市民通報，昨天凌晨在苗29線水清家禽屠宰場前，驚見1隻石虎遭路殺，不僅是今年首例，還是這條殺手公路的第4隻亡魂。

版主表示，貓科動物是任性的，人類做再多的努力，牠們還是會堅持走自已的路，人類侵犯了他們的棲地，在上面蓋公園、蓋大馬路、開發山坡地，這就是石虎路殺會在同一條路重複發生的原因。維持棲地完整，才是讓悲劇不再發生的不二法門。

張葦表示，為了改善苗29線路殺情形，將在路面周邊設置圍網，引導石虎行經地下排水箱涵。她強調，石虎本來就會行經地下箱涵過路，為了防止部分石虎貪圖快速，穿越馬路造成憾事，將會實施「國土綠網瀕危生物保育計畫」，設置友善動物通道，預計1月底完工，並將苗128線、苗140線等易路殺路段納入考量。

(中國時報)

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