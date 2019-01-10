年來了 9大商圈買年貨刮金豬

2019年01月10日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

春節腳步加近，台北市府今年以「年來了」為主題，串聯台北地下街、後站、華陰街、艋舺夜市、寧夏夜市等9大商圈，推出年節好康活動，凡在1月19日至2月3日期間消費滿額，就能獲得刮刮卡，頭獎為1兩黃金豬，另有任天堂遊戲機、LINE點數等好禮，歡迎民眾踴躍參與。

北市商業處昨舉辦年貨大街活動，由迪化街商圈、台北地下街、榮濱商店街等展示年節商品，年菜、生鮮食品、服飾等通通有，年節氣氛濃厚，此次也結合AR技術，民眾只要使用「Taipei Friendly GO!」APP，就有機會獲得限量發財金，抱回好禮。

艋舺夜市則推出大富翁版的「懷舊小吃大賞」，該商圈發展促進會長陳姿卉表示，艋舺夜市主打銅板價，且幾乎都是排隊美食，如吳家胡椒餅、陳媽媽豬血糕、丸田飛碟燒等，年節營業時間也延長至午夜，歡迎民眾揪團吃美食。

另外，永樂廣場也將布置年獸窟，設創意道具及AR科技，民眾可和年獸互動並拍照打卡，還有每周末打擊年獸SOP活動。

北市副市長鄧家基表示，今年針對春節常見的情境設計3隻年獸豬，分別為「愛吃又嫌膩的吃吃獸」、「東問西問什麼都要關心的嘴嘴獸」、「不知道去哪玩也怕塞車的懶懶獸」，創意十足。活動資訊請至北市商業處-猴呷猴七淘inTaipei」FB粉絲團查詢。

(中國時報)