水源被汙染 民團籲遏止源頭

2019年01月10日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

「我們要喝乾淨水行動聯盟」9日上午至新竹縣政府前抗議，以元旦連假隔日在芎林鄉鹿寮坑溪發現的汙染為例，要求縣府全面盤點水源保育，遏止工業廢水汙染，並喊出「河川汙染、源頭遏止」、「水源保育、全面盤點」口號，希望能管制汙染源頭，新竹縣政府由環保局長黃士漢出面接受陳情書。

行動聯盟召集人陳翠琴指出，元旦連假隔日，夥伴義工在鹿寮坑溪某科技廠排水口下游，發現5、600隻已死亡蜻蜓寶寶（水蠆），但排水口上游並無，合理懷疑是因排放廢水而導致昆蟲大量死亡，當下環保局水汙染防治科派員到場取水，檢驗報告尚未出爐，水汙科則指出，依當天狀況來看，初步發現排水口上游溶氧量不足。

該聯盟共同召集人彭桂枝也表示，五華工業區在1977年代設置是因當地盛產柑橘，而以食品加工廠為主，不過經時代變遷，當地有面板相關產業進駐，也影響水源。彭桂枝指出，該科技廠使用地下水1425噸，相當於5816人使用的民生用水，還節省54萬的水費，她質疑該廠使用乾淨地下水，卻排出廢水讓民眾使用，希望相關單位了解是否有問題。

黃士漢回應，河川整治要跨流域縣市共同努力，歷任縣長和新竹市長對此議題有共識，而喝好水是「共同目標」。針對行動聯盟提出科技廠個案，他也說，該廠對於相關法規、時間點和序列，目前看來是符合相關法規的要求，水權部分據他所知也有向主管機關申請。若有違法可罰6萬至2000萬，縣府也將嚴格查察。

(中國時報)