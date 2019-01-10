福興迎梅花季 周六滿開飄香

2019年01月10日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

鮭魚葡萄小木屋前的百年梅王已吐苞待放。（王文吉攝）

台中市新社區福興社區宣布梅花季開跑，梅花森林、梅花隧道500餘株梅花即將盛開，鮭魚葡萄果園前的百年梅王也已吐苞待放，當地居民彭文欽推算，盛花期落在12日周六，依往年經驗，可持續盛開2個禮拜左右，之後繁盛似錦的李花接力登場，屆時滿園枝頭白皚皚，彷如鋪上層層春雪。

福興社區以梅花隧道聞名，梅農為便於採收青梅，刻意將梅樹矮化，樹枝逐漸彎成圓拱形，交錯形成梅花隧道，每逢花季，漫步梅林小徑，還能感受撲鼻清香。從台北來的早鳥遊客陳小姐形容，就像在拍偶像劇一樣，她連續3年都來賞梅，雪白梅花令人心情愉悅。

鮭魚葡萄小木屋假日有街頭藝人吹奏薩克斯風，百年梅王已吐苞待放。彭文欽指出，當地梅花約在12日周六大爆發，花期可持續約2周，因氣候穩定，今年花況更勝以往，賞梅免費。1月下旬後換桃接李花上場，酌收每人50元清潔費。

福興社區常住人口不到千人，平時寂靜的小地方，每到初春，賞花遊客接踵而至，短短2周湧入4、5萬人，攤商也跟著來了。彭文欽表示，往年攤商散落鄉道路旁擺攤，顯得凌亂，今年集中統一管理，向社區承租土地，規畫快閃美食廣場，租金轉作社區老人共餐使用，成全攤商做小生意，也兼做公益。

(中國時報)