北市力推雙聯學制國際文憑課程

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中國時報
／台北報導

北市推動國際教育政策，北市教育局首創於4所高中開辦國際文憑課程，昨舉辦說明會分享雙聯學制、國際預科課程（IFY）及高中國際文憑課程（IB），台北市長柯文哲表示，目前已撥了1億元預算補助師生出國，提倡「讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣」理念。

教育局表示，台北於去年起推動「台美高中雙聯學制」，由中正高中先行試辦，雙聯學制提供學生修習美國大學先修（AP）課程的機會，學生須修讀課程計43學分，並於暑假赴美進行實地課程，讓學生修讀高中三年課程，同時取得台美兩校的學位。

至於「IFY 國際預科課程」俗稱英國高四或大一課程，由中正高中、南港高中及育成高中等3所高中策略聯盟與英國北方大學聯盟(NCUK)合作，IFY課程著重學生自主學習，學生修讀內容包含學術英文及選修商業課程計600小時及自主學習300小時，共計900小時。

另外，IB國際文憑課程目前台灣只有8所私立學校獲國際文憑組織授權，教育局為爭取成為台灣第一個由公立高中獲得授權的城市，現協助西松高中規畫辦理IB實驗班，取得授權做準備，學生修讀時數約1260小時。

教育局綜合企畫科長諶亦聰表示，課程就培育全球人才角度作考量，雙語只是附加價值，授課方式強調讓學生自己找答案，考試形式也是透過小論文、口試進行，期盼培養學生自主學習、探索生涯目標的能力。

(中國時報)

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