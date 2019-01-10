帆船運動活躍 大鵬灣基地揚帆

近年帆船運動蓬勃發展，位在帆船基地的大鵬灣帆船俱樂部會員更因而破百人。（謝佳潾攝）

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中國時報
謝佳潾／屏東報導

近年帆船運動的發展相當蓬勃，尤以地形、氣候都得天獨厚的大鵬灣最為有感，大鵬灣帆船俱樂部創立至今34年，會員從起初的10多人到現在已破百人，且不僅詢問度居高不下，資深教練楊瑞吉更稱部分會員已開始玩水域帆船，早與國際玩家接軌。

楊瑞吉指出，俱樂部剛成立時是以青洲為基地，當時因海域不穩、偶爾有浪，就初學者而言有學習上的困難，所以那時會員僅10多人，直到2003年鵬管處開始舉辦海上嘉年華，俱樂部才因配合活動而遷進大鵬灣，而在2011年舉辦帆船國際賽時，會員數來到50多人。

楊瑞吉說，大鵬灣的海域是靜態、無浪，相當適合從事帆船等水上運動，再加上鵬管處的活動加持，愈來愈多人認識帆船運動，不僅吸引成年人、連學校都很有興趣發展，目前宜蘭、高雄、台南、澎湖等縣市的國高中小及大專院校都有，可惜屏東沒有。

他不諱言地說，屏東在帆船運動教育上，除因經費等問題推行不易外，師長們不適水性也是原因之一，多少會因為不了解水上運動而「怕擔責任」因此建議縣府或教育界人士能安排老師先來學習，消除他們的不解與懼怕，畢竟學會不怕水這件事，對生活是有益無害。

他強調，今年會員破百人除有活動及學校相助外，「水上救難機制」齊全也是原因之一，屏東縣海上救難協會的成員多為俱樂部會員，大家都很重視海上安全，同時也讓大家相信帆船是安全運動。

(中國時報)

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