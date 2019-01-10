動物中途照護 志工證緩不濟急

2019年01月10日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市動物保護處去年9月起嚴格執行只有志工證才能進行動物中途照護，然而志工證核發效率慢，2017年至今1張都沒發出，不少需要中途的小貓來不及被照顧，就在所內因為疾病感染死亡，遭志工批「緩不濟急」，桃園市議員彭俊豪要求動保處加快核發速度，提升收容動物的救護效率。

桃園動保處去年9月起規定只有經過訓練、核發資格者，才能將幼貓帶返家中照護，然而資格證核發效率慢，2017年至今僅有11人接受完整志工訓練，但都領不到合格證。

愛貓志工表示，過去園區人員下班，大多由中途志工協助照顧半夜到園區的幼貓，過去10多年來互助合作，然而合格志工資格證核發效率很慢，讓不少需要中途的小貓都來不及被照顧，就在收容所內感染疾病甚至死亡。

志工表示，過去遇上緊急狀況，可先行帶返送醫再事後補送文件，去年底開始，必須等入園行政程序完成、公告，申請中途後等申請單審核通過，才能決定是否交由志工照護，不但彈性變小，過程還變冗長。

彭俊豪現場勘查後要求動保處將中途程序化繁為簡，加快核發速度、提升收容動物的救護效率，動保處則坦承核發資格證速度慢，下月起會加速核發作業，去年9月起修改規定是為了避免貓隻下落不明，中途流程僅是貫徹法規。

(中國時報)