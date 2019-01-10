動物中途照護 志工證緩不濟急

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市動物保護處去年9月起嚴格執行只有志工證才能進行動物中途照護，然而志工證核發效率慢，2017年至今1張都沒發出，不少需要中途的小貓來不及被照顧，就在所內因為疾病感染死亡，遭志工批「緩不濟急」，桃園市議員彭俊豪要求動保處加快核發速度，提升收容動物的救護效率。

桃園動保處去年9月起規定只有經過訓練、核發資格者，才能將幼貓帶返家中照護，然而資格證核發效率慢，2017年至今僅有11人接受完整志工訓練，但都領不到合格證。

愛貓志工表示，過去園區人員下班，大多由中途志工協助照顧半夜到園區的幼貓，過去10多年來互助合作，然而合格志工資格證核發效率很慢，讓不少需要中途的小貓都來不及被照顧，就在收容所內感染疾病甚至死亡。

志工表示，過去遇上緊急狀況，可先行帶返送醫再事後補送文件，去年底開始，必須等入園行政程序完成、公告，申請中途後等申請單審核通過，才能決定是否交由志工照護，不但彈性變小，過程還變冗長。

彭俊豪現場勘查後要求動保處將中途程序化繁為簡，加快核發速度、提升收容動物的救護效率，動保處則坦承核發資格證速度慢，下月起會加速核發作業，去年9月起修改規定是為了避免貓隻下落不明，中途流程僅是貫徹法規。

(中國時報)

警員怒砸公物 判3個月獲緩刑 文資局推越南驚艷 一窺異國風華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。