屏縣3首長合體 豬瘟成焦點

2019年01月10日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府小內閣進行微調，教育處與城鄉發展處長因與學校借調期滿，分別由屏南社大校長江國樑及前高雄市政府經濟發展局長李怡德接任，環保局長則由前高苑科大綠能應用系教授顏幸苑擔任，新官上任備受外界期待，未來施政也成關注焦點。

顏幸苑走馬上任正值阻絕非洲豬瘟疫情重要時刻，她強調，縣府已成立應變中心進行各項因應措施，目前清查全縣使用廚餘養豬的畜牧場共277場，將全面執行稽查宣導，除了其中51場有環保署核發的廚餘再利用檢核認定，其餘1周內將勸導停養或改由飼料飼養。

她強調，目前全縣每月廚餘量共1386噸，另有1700噸是從外縣市引進，一旦政府宣布禁止廚餘養豬，將禁止其他縣市廚餘進入屏東，同時也向環保署申請廚餘脫水機補助，未來縣內廚餘可運至崁頂焚化廠，或送至枋寮垃圾衛生掩埋場處理，已有相關規畫。

城鄉發展處長李怡德一上任便宣布，包括「六塊厝產業園區」及「新園產業園區」開發案，李指出，基於縣內產業發展需求，期待藉由產業園區開發，吸引且結合相關廠商進駐，建構完整產業鏈，一旦2處園區完工，預計能創造2000個就業機會。

教育處長江國樑則預計於全縣國中小學共205校、2602班，全面布建e化智慧教室，提供符合教學現場需求的科技教學輔具，提升各領域資訊融入教學應用，實現班班有平板或筆電、校校有互動式顯示器目標。

(中國時報)