屏縣3首長合體 豬瘟成焦點

屏縣府小內閣進行微調，教育處長江國樑（左至右）、環保局長顏幸苑及城鄉發展處長李怡德正式走馬上任。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東縣政府小內閣進行微調，教育處與城鄉發展處長因與學校借調期滿，分別由屏南社大校長江國樑及前高雄市政府經濟發展局長李怡德接任，環保局長則由前高苑科大綠能應用系教授顏幸苑擔任，新官上任備受外界期待，未來施政也成關注焦點。

顏幸苑走馬上任正值阻絕非洲豬瘟疫情重要時刻，她強調，縣府已成立應變中心進行各項因應措施，目前清查全縣使用廚餘養豬的畜牧場共277場，將全面執行稽查宣導，除了其中51場有環保署核發的廚餘再利用檢核認定，其餘1周內將勸導停養或改由飼料飼養。

她強調，目前全縣每月廚餘量共1386噸，另有1700噸是從外縣市引進，一旦政府宣布禁止廚餘養豬，將禁止其他縣市廚餘進入屏東，同時也向環保署申請廚餘脫水機補助，未來縣內廚餘可運至崁頂焚化廠，或送至枋寮垃圾衛生掩埋場處理，已有相關規畫。

城鄉發展處長李怡德一上任便宣布，包括「六塊厝產業園區」及「新園產業園區」開發案，李指出，基於縣內產業發展需求，期待藉由產業園區開發，吸引且結合相關廠商進駐，建構完整產業鏈，一旦2處園區完工，預計能創造2000個就業機會。

教育處長江國樑則預計於全縣國中小學共205校、2602班，全面布建e化智慧教室，提供符合教學現場需求的科技教學輔具，提升各領域資訊融入教學應用，實現班班有平板或筆電、校校有互動式顯示器目標。

(中國時報)

豬隻逛大街 警及時找到飼主 我們結婚吧 314浪漫海芋來見證

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。