我們結婚吧 314浪漫海芋來見證

友善列印
中國時報
／台北報導

3月14日白色情人節是3月裡最浪漫的節日，北市府選擇3月10日舉辦今年首場聯合婚禮，特別在花博公園舞蝶館幸福登場，春暖花開之際，讓準新人大玩Dress Code穿著白色禮服、手拿海芋捧花，擁有一場純白色婚禮，即日起開放報名，限額60對。

去年市府第一次結合海芋季舉行聯合婚禮，大獲新人好評，北市民政局長藍世聰表示，今年首場聯合婚禮再度與海芋花季攜手合作，打造純白浪漫海芋主題，現場除有大量海芋妝點會場，也會特製海芋捧花獻給新人，祝福新人此情永不渝。

藍世聰指出，這次婚禮設定白色Dress Code，市長柯文哲將一同穿上白色服裝證婚，希望所有參與的新人都穿著白色禮服，民政局特地和台北市婚紗攝影產業同業公會合作，提供報名新人白色禮服優惠價格。

他說，為祝賀新人歡喜成家，新人還能得到實用新婚好禮，期盼新人的新婚生活帶著市府滿滿祝福，幸福相守一輩子。

民政局特別提醒，此場次聯合婚禮即日起開放報名至1月16日，限額60對，採線上報名，只要設籍北市或在北市就學、就業的準新人，都可到台北市聯合婚禮網站（http://umarry.gov.taipei）報名，若超過60對將進行抽籤，婚禮前在2月22日另有新人講習會。

(中國時報)

屏縣3首長合體 豬瘟成焦點 家庭體驗日 刺激浪浪領養率

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。