我們結婚吧 314浪漫海芋來見證

2019年01月10日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

3月14日白色情人節是3月裡最浪漫的節日，北市府選擇3月10日舉辦今年首場聯合婚禮，特別在花博公園舞蝶館幸福登場，春暖花開之際，讓準新人大玩Dress Code穿著白色禮服、手拿海芋捧花，擁有一場純白色婚禮，即日起開放報名，限額60對。

去年市府第一次結合海芋季舉行聯合婚禮，大獲新人好評，北市民政局長藍世聰表示，今年首場聯合婚禮再度與海芋花季攜手合作，打造純白浪漫海芋主題，現場除有大量海芋妝點會場，也會特製海芋捧花獻給新人，祝福新人此情永不渝。

藍世聰指出，這次婚禮設定白色Dress Code，市長柯文哲將一同穿上白色服裝證婚，希望所有參與的新人都穿著白色禮服，民政局特地和台北市婚紗攝影產業同業公會合作，提供報名新人白色禮服優惠價格。

他說，為祝賀新人歡喜成家，新人還能得到實用新婚好禮，期盼新人的新婚生活帶著市府滿滿祝福，幸福相守一輩子。

民政局特別提醒，此場次聯合婚禮即日起開放報名至1月16日，限額60對，採線上報名，只要設籍北市或在北市就學、就業的準新人，都可到台北市聯合婚禮網站（http://umarry.gov.taipei）報名，若超過60對將進行抽籤，婚禮前在2月22日另有新人講習會。

(中國時報)