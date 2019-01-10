交管預警系統 新北率先試辦

2019年01月10日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

基層警員處理交通事故殉職或受傷事件頻傳，新北市去年即有16名警員執行交通勤務時受傷，幸無人死亡，市警局率先採用「交通管制預警系統」，透過在交通錐裝置感應器，將遭到撞擊的訊息即時傳到警員身上的警報器，提醒執勤警員注意閃避，爭取保命的「黃金3秒」。

交通錐感應器 提醒閃避

2014年瑞芳分局警員吳泓諭在台62甲線隧道內處理事故時，雖依照規定於事故後方擺設交通錐，仍不幸遭後方聯結車追撞身亡；2016年蘆洲分局警員陳昭宏在快速道路上執行特勤交管勤務時，遭酒駕車輛猛力撞擊，被夾在警車及肇事車輛間，雙腿粉碎性骨折，歷經6次手術，右小腿遭截肢。

市警局指出，警員執行交通勤務中的風險極高，隨時面臨生命威脅，交通警察大隊研議如何有效降低執勤事故，提醒警員迅速反應。

新北市警局採購「交通管制預警系統」，當有車輛撞擊管制交通錐時，即會觸發裝置在交通錐上的感應器，感應器立即將訊息傳回現場的主機，再將訊息傳導到警員身上佩戴的警報器，發出聲光震動警示，爭取「黃金3秒」自保。

交大說明，該系統設計原理係當車輛時速80公里時，每秒行進22公尺，撞擊60公尺以外的管制交通錐，反應時間僅約3秒，所以，員警必須在3秒內即做出反應。

結合多環感測 防護拉長

交大表示，「交通管制預警系統」一組有8個環形感測器及4個手持（可夾式）警報器，環形感測器套在交通錐上，在管制路段前方布設，兩環之間有效感應距離達30公尺，當結合更多環形感測器時，無線防護網的距離就會拉長，提升執勤人員安全。

交大大隊長李宏振呼籲，駕駛人如行經有車禍現場的路段，應減速慢行並隨時注意車前動態，遵守交通管制措施，切勿分心觀看，避免二次事故發生。

(中國時報)