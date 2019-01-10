貪汙零容忍 鄭檢討行政程序

2019年01月10日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 鄭舲 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市前經發局長朱松偉，被查出擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，涉嫌收受業者賄賂遭收押。監委高鳳仙、仉桂美申請自動調查，了解朱松偉有無違法收賄。桃園市長鄭文燦9日強調「貪汙零容忍」，並指派副市長游建華持續追蹤案件進度，檢討行政程序是否不足。

清廉服務 不能打折

鄭文燦說，目前朱坦承有收取饋贈、金錢等，不過細節還不確定，希望司法可以查明真相。他並強調，同仁要注意公私分際，不論在哪個職務，身為公務員第一個原則就是要清廉服務，不能打折扣。並向在場官員重申，當政府授權給我們做一項工作時，要秉公處理，不能有私人利益成分，要把一切教條、壓力與誘惑排除，才能做得好，也才能做到公正客觀公平。

相關建設 不受影響

鄭同時要副市長游建華持續追蹤案件，並檢討行政程序是否不足，強調相關建設推動不會受到任何影響，計畫會做調整或改變是必然的，但推動政府的工作一切照常。

監察委員高鳳仙、仉桂美昨對於朱松偉及養護工程處官員涉犯貪瀆案，申請自動調查。高鳳仙、仉桂美表示，調查方向包括朱松偉有無違法或不當收受業者賄賂或餽贈、「亞洲‧矽谷計畫」是否因而受到不當影響、交通部公路總局第一區養護工程處有無官員違法或不當收受業者賄賂等，均會深入查明。

(中國時報)