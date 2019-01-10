南投縣長林明溱 將赴陸拚觀光經濟

2019年01月10日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長林明溱將到大陸拚觀光、拚經濟，9日邀集縣內觀光、農業及貿易業者，舉行兩岸農貿觀光產業促進交流籌備會議，希望到南投的大陸旅客能倍增，並增加採購農產品數量，鼓勵民眾到南投來旅遊，實現「南投多一宿，感情更長久」目標。

南投多一宿 感情更長久

林明溱在當選連任後1周內，立即透過南投縣農會，將縣內13鄉鎮市的茶葉等農產品銷往大陸杭州，總金額約台幣1200萬元；林明溱並表示後續將再加碼讓農產品賣出去，他將親自赴大陸北京、浙江杭州，洽談南投縣農特產品行銷事宜。

因此，縣府邀集縣農會及13鄉鎮市農會幹部，希望他們彙整有那些農產品需促銷，及產品數量，以便赴大陸時，向對方提出大宗採購需求，幫助農民行銷農產品。

林明溱表示，大陸之行預定將赴北京與國台辦主任劉結一會晤，並到浙江杭州進行城市交流，洽談觀光旅遊、農產行銷及文化交流等事宜。

規畫多軸線套裝行程

南投縣觀光處副處長林秀梅表示，就吸引大陸遊客到南投旅遊部分，從原有的烏溪、濁水溪線，再規畫出鹿谷、溪頭、杉林溪軸線，埔里、北港溪溫泉、清境農場、日月潭軸線，及集集、水里、信義東埔溫泉軸線等套裝旅遊行程，供大陸遊客到南投旅遊時參考。

南投縣旅館公會理事長林志穎指出，大陸遊都會到南投，但多數來去匆匆，在日月潭遊湖後就轉往其他地方，因此規畫3天2夜遊程，希望大陸遊客「南投多一宿，感情更長久」，多停留1天就增加消費，對各產業都有實際幫助。

(中國時報)