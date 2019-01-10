台南拚招商 鎖定新創產業

2019年01月10日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

拚經濟是民心所繫，台南市政府將在農曆年後成立任務型招商組織，向新創科技產業招手，期望帶動新一波經濟發展！副市長王時思表示，陸美貿易大戰開打，已有部分廠商從大陸往外撤的跡象，台灣因地緣關係，最有可能做為第一波新創產業進駐的據點。

深諳民眾對民生經濟最有感，市長黃偉哲上任旋即透過市府團隊籌組任務型組織，主要職掌經濟招商，有別於過去市長賴清德任內招商目標對象，這個全新招商組織鎖定新創產業，預計農曆年後就會成型並正式對外宣布。

王時思表示，目前全球都在關注陸美貿易戰後續發展，以地理位置來說，台灣是最有可能成為第一波高科技產業轉移的重鎮，順勢接手一些撤離大陸的人才、新創產業，尤其，台灣長期以來在資訊軟體人力充裕，如何吸引、爭取這些新創型科技產業往台灣移動，在下一波經濟驅動扮演重要角色，市府著手積極建立管道，建置一個任務型組織，邀請人才、產業走進台南。

看好2020經濟移轉

王時思說，可預見的是，2020年後會有一波經濟移轉，包括區塊鏈、虛擬貨幣等新創產業，之後將進入應用領域開始落地的階段，區塊鏈應用在科技金融上，會更動整個經濟秩序，台南要積極卡位，希望在這波重大國際經濟範疇轉型當下，找到利基點。

加快產業生態鏈

她也強調，這波經濟招商最重要任務，是鎖定新創型科技招募人才，她說，新創科技不同於過去科技大廠，必須覓得大面積的土地、廠房，甚至需顧慮排放廢水，才能順利落腳，新創產業重點在軟體、程式設計，因此，市府也將媒合各種場地，加快形成產業生態鏈。

(中國時報)