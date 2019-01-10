高市與世田谷 青少年樂團將互訪

2019年01月10日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

歷經將近3年密切互動，高市文化局與日本東京都世田谷區生活文化部9日簽訂交流備忘錄，將優先推動青少年交響樂團音樂互訪演出，促進雙方文化交流，世田谷區約有百萬人，是東京都人口最多的區，也是文化局目前對日交流最高層級。

東京都 人口最多之區

世田谷區政府生活文化部長田中文子率領8人參訪團來台，9日與高市文化局代理局長王文翠簽訂文化交流備忘錄，日本台灣交流協會高雄事務所長中郡錦藏也受邀到場觀禮；田中文子致詞時，特別以中文說「我愛台灣」，現場氣氛相當溫馨。

田中文子表示，2018年7月底，高雄市交響樂團附設青少年交響樂團前往日本演出，即與世田谷青少年管弦樂團舉行聯合音樂會，她記得當時並非假日，卻罕見吸引1000多人出席欣賞，令人對雙方交流成效感到非常振奮。

311後 主動連繫來訪

王文翠則指出，與世田谷區淵源起自2016年，對方有感於311地震後台灣人對日本的友善，主動聯繫來訪，近年已多次訪問高雄、台南等地，代表團對高雄藝文能量、學童藝文教育紮根的努力印象深刻，決定進一步簽約推展交流關係。

世田谷區生活文化部文化藝術振興課長大澤正文說，孩童是未來的希望，因此鎖定雙方文化交流以青少年音樂互動為起點。

文化局已排定世田谷青少年管弦樂團7月28日下午2點半，在高雄文化中心至德堂演出，後續再討論深化互訪模式。

文化局指出，世田谷區是東京都特別區中面積第2大、擁有近百萬居民，屬於中產階級文教住宅區，區政府重視人才教育，設立專責公立基金會成立成人及青少年管弦樂團，並規畫文學館、美術館等場館。

(中國時報)