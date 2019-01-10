大貨車 可以行駛蘇花改了

蘇花改「蘇澳至東澳段」將從1月17日上午9點起，開放大貨車行駛。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

大貨車終於可以行駛蘇花改了！交通部已核定，1月17日上午9點起開放大貨車通行蘇花改「蘇澳至東澳段」，但同時間，除有事先申請通行證，舊蘇花公路（台9丁線）則禁行大貨車，違反規定的大貨車將會依法開罰；交管中心表示，開放大貨車之後，多少會對蘇花改行車狀況造成一些影響，提醒用路人務必要遵守安全車距、勿違規超車。

蘇花改「蘇澳至東澳段」在去年2月5日下午4時開放自小客車，經過3個月的評估後在5月7日另外開放大客車通行，但大貨車部分因安全因素考量，遲遲未決定通車時間。

經多次評估、測試及消防安全演練後，交通部趕在農曆過年前拍版，從1月17日上午9點開放大貨車通行蘇花改「蘇澳至東澳段」，但限定是3.5噸以上12噸以下大貨車，至於聯結車、載運汽柴油、強酸強鹼溶液等化學、危險物品車輛，仍禁止通行。

四區工程處交管中心主任陳國正說，蘇花改「蘇澳至東澳段」自通車以來，每星期都會有大貨車、機車誤闖，或是刻意硬闖的違規車輛，但數量並不多，就整體而言，除了幾次連續假日造成蘇花改塞車回堵，其他時間的行車狀況都相當良好。

陳國正提醒說，行駛蘇花改的大貨車務必要將車上貨物綑綁紮實，否則蘇花改只有一線道，一旦貨物掉落在路上，處理起來會相當麻煩，同時也要提醒開小車的民眾，切勿因不耐前方大貨車速度較慢就違規超車，更不能行駛救援車道，保持好安全距離。

(中國時報)

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