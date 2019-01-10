金管處攜手台大 守護翡翠嬌客

翠鳥科是金門天空美麗的主角，金管處與台大合作守護「亮點」。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

面積僅150平方公里的金門，已發現且有記錄鳥類303種，色彩斑斕的翠鳥科更是其中焦點，吸引各地鳥友和遊客爭睹丰采。金門國家公園管理處委託台大森林系袁孝維教授團隊執行調查計畫，期待在人與鳥類間找到共存平衡點，守護生態和旅遊的大亮點。

金管處指出，金門位於東亞島弧的中間地帶，是南來北往遷徙候鳥停棲的中途島，因此擁有非常豐富的鳥類資源。被譽為天空美麗主角之一的翠鳥科，金門是其中蒼翡翠、斑翡翠等2種，在台灣地區唯一穩定繁殖的地方，每年少量定期來訪的黑頭翡翠更是稀有鳥種。

根據該研究團隊去年在大、小金門的族群調查，3種定居當地的翠鳥數量，以蒼翡翠最多、斑翡翠次之，普通翠鳥最少。牠們均出沒於水域，但蒼翡翠也會在開闊地帶活動，穿梭農田捕食小型爬蟲類，分布較廣也較容易發現，普通翠鳥因體型小而較不易看見。

調查期間共發現19個翠鳥科巢洞，多數為天然崩塌或海邊土坡，但也發現蒼翡翠與普通翠鳥使用工地堆置的土坡，甚至有斑翡翠利用排水管繁殖，顯示翠鳥科鳥類開始適應部分人工環境。

但調查團隊發現，並非所有巢洞均可成功孕育下一代，約3分之1的巢洞因為天敵或人為干擾影響，最終繁殖失敗。金管處已根據牠們對繁殖棲地的偏好，嘗試整理部分棲地的植被及河道，期待可以增加繁殖空間。

研究團隊也發現2隻蒼翡翠及3隻普通翠鳥掛網死亡，建議該處和縣府宣導使用不會傷害野鳥，同樣可達到嚇阻效果的猛禽旗幟和氣球，以減少珍稀鳥類中網機率。

(中國時報)

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