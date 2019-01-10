媽咪王美只捐款送暖 學生獻卡片

「媽咪」王美只（中）開心被學生簇擁，接過學生親手做的感謝卡。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

啟英、治平高中董事長夫人「媽咪」王美只，連續12年以私人名義幫助桃園市內國高中經濟困頓的低收入戶家庭學生，至今捐出超過4000萬元，今年再度捐出471萬餘元幫助1155名學生，9日學生們簇擁她獻上精心製作的卡片，場面溫馨。

治平高中學生鄭雅馨來自單親家庭，從小寄養在阿姨家，靠著媽媽一手扛起家計，聚少離多的家庭環境讓她學會珍惜。她說，董事長和媽咪的幫助讓我們全家能溫暖渡過寒冬，希望我的未來也能幫助更多的人，讓這份愛持續傳承下去。

「媽咪」王美只2006年開始，每年捐款幫助桃園市內國中、啟英高中、治平高中、嘉義高商、後壁高中、新營國小等學校經濟困頓的低收入戶家庭學生，至今幫助超過1萬505名學生，共捐出4314萬元，今年則有1155人受惠。

王美只也鼓勵學生天生我材必有用，現在窮不是窮，要對未來抱有夢想，未來懂得感恩。丈夫啟英高中董事長吳慶堂出身一級貧戶，6歲喪父的他對貧困生活十分感同身受，因此以「愛心辦學」理念，鼓勵學生只要努力堅持夢想就有希望。

啟英高中學生劉勝宏母親在他小學時罹患癌症，為了不耽誤學業，把他送到阿姨家寄養：「原本很埋怨媽媽，後來才知道她的苦衷。」為此他努力考進啟英高中，領取40萬獎學金減輕家中經濟負擔。

啟英高中學生胡詩婷則說，家裡因為8個兄弟姊妹，平時生活拮据，還得輪流在客廳打地鋪，在「媽咪」和董事長吳慶堂的愛心辦學下備受呵護關愛。治平高中學生李春容則從小和哥哥寄住在親戚家，因為啟英的愛心便當和低收入戶學生免費的福利，讓他們不用擔心經濟問題，能參加各項課外活動。

(中國時報)

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