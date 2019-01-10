王批心無台灣 沈駁選舉奧步

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中國時報
／台中報導

台中巿第5選區（北、北屯區）立委補選民進黨候選人王義川，8日在臉書PO出對手沈智慧2014年歡迎大陸國台辦主任張志軍的畫面，質疑沈昔日喜迎中國高官，還扯下台灣人民表達反對一國兩制的布條，沈心裡真有台灣嗎？沈智慧則反批是「選舉奧步」。

王義川表示，要競選台灣的民意代表，對國家、土地認同，都應要跟選民說清楚。他尊重沈智慧對台灣前途、台灣中國關係的看法，但當初沈扯下反對一國兩制的民眾布條，有違台灣民主自由的價值及人民表達意見的自由。

對此，沈智慧反駁，大權在握的民進黨，2年半來以各種倒行逆施，分化台灣社會、製造對立仇恨。這次補選，對手不斷用各種奧步抹黑，愈接近投票，使出的手段就更令人意想不到；民進黨不用抹黑、抹紅的手段，就不會選舉，盼大家打一場優質、乾淨的選舉。沈智慧說，自己不搞網紅、不製造對立，近來常到公園與選民話家常。她舉例，太原綠園道是個難得的「都市綠隧道」，未來如果可以完善周邊環境、增加運動設施，可吸引更多民眾來運動健身。

王義川這次打選戰模式年輕化，透過新媒體、自媒體傳播，網路聲量提高許多，掃街也透過iBike等綠色運具跟民眾接觸，隨著知名度提高，支持度也看漲。他認為，只要面對面、看過學經歷的人，會支持他。

(中國時報)

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