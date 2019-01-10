醫教界組團 以音樂療癒人心

2019年01月10日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林杏音合唱團本月13日舉行「與我練愛感恩慈善音樂會」，為雲林家扶中心及雲萱基金會募款，金曲歌王荒山亮等受邀演出，特別的是該團員不是醫師就是醫師娘，以及校長、老師，以音樂療癒、薰陶人心。

團長郭嘉懿指出，此次演出陣容堅強，除了荒山亮，還有名作曲家黃俊達、京劇男旦藝術家潘俊仁、兄弟檔長弓舞團、以及音樂比賽常勝軍雲林國小和麥寮中學等，曲目中西合璧、包羅英、國、台語古今名曲，荒山亮作詞曲的〈趁我還會記〉也首次公開發表合唱曲，精彩可期，13日在縣文化處表演廳，可持5張發票兌換1張入場券，索票欣賞。

小兒科醫師廖宏彬太太顏介柔是創始人，她戲稱醫師娘泰半是「英英美代子」，可以全心投入練唱，所以號召以歌會友，團員有醫生、醫師娘以及教師，堪稱另類懸壺濟世的音樂療癒及薰陶，公益親善，成為杏壇、杏林美聲。

虎尾若瑟醫院副院長陳正昱、牙醫師李錫坤、精神科醫師趙夢麒等都是代表人物，前縣府衛生局長吳昭軍太太吳淑芬也加入，最讓人感動的是，已故前虎尾高中老師吳玉美先生陳福改，也承繼愛妻遺願，繼續為公益而唱。

該團指揮劉姿伶是指導老師，指導多所學校贏得合唱比賽，她說混音合唱團組成不易，因為男女合聲難度較高。

(中國時報)