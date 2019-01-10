醫教界組團 以音樂療癒人心

雲林杏音合唱團本月13日將為公益而唱，舉行慈善音樂會為雲林家扶中心與雲萱基金會募款。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林杏音合唱團本月13日舉行「與我練愛感恩慈善音樂會」，為雲林家扶中心及雲萱基金會募款，金曲歌王荒山亮等受邀演出，特別的是該團員不是醫師就是醫師娘，以及校長、老師，以音樂療癒、薰陶人心。

團長郭嘉懿指出，此次演出陣容堅強，除了荒山亮，還有名作曲家黃俊達、京劇男旦藝術家潘俊仁、兄弟檔長弓舞團、以及音樂比賽常勝軍雲林國小和麥寮中學等，曲目中西合璧、包羅英、國、台語古今名曲，荒山亮作詞曲的〈趁我還會記〉也首次公開發表合唱曲，精彩可期，13日在縣文化處表演廳，可持5張發票兌換1張入場券，索票欣賞。

小兒科醫師廖宏彬太太顏介柔是創始人，她戲稱醫師娘泰半是「英英美代子」，可以全心投入練唱，所以號召以歌會友，團員有醫生、醫師娘以及教師，堪稱另類懸壺濟世的音樂療癒及薰陶，公益親善，成為杏壇、杏林美聲。

虎尾若瑟醫院副院長陳正昱、牙醫師李錫坤、精神科醫師趙夢麒等都是代表人物，前縣府衛生局長吳昭軍太太吳淑芬也加入，最讓人感動的是，已故前虎尾高中老師吳玉美先生陳福改，也承繼愛妻遺願，繼續為公益而唱。

該團指揮劉姿伶是指導老師，指導多所學校贏得合唱比賽，她說混音合唱團組成不易，因為男女合聲難度較高。

(中國時報)

王批心無台灣 沈駁選舉奧步 保育除名 獼猴、山羌仍不得獵捕

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。