保育除名 獼猴、山羌仍不得獵捕

2019年01月10日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台灣獼猴、山羌等8種動物9日起從保育類名單除名，一般民眾誤以為失去保育類動物光環的獼猴可以獵殺，但是台東縣政府農業處提醒，依據野生動物保育法，獵捕一般野生動物，必須在地方主管機關畫設的區域內，否則仍不得獵捕，違者可處6萬到30萬元罰鍰。

台灣獼猴族群氾濫，長期以來毀損農作物，讓台東農民飽受困擾，近日更傳出在知本商店街有野生獼猴搶食水果、入侵飯店房間，還有小朋友差點被咬的情形發生。

另外，原住民因傳統習慣涉刑事案件最多的是因為違反野生動物保育法，其中又以抓山羌佔了7成以上。根據律師陳采邑統計，從2004年1月至民國2016年6月， 獵捕野生動物被判有罪的原住民有355人，其中259人獵捕到的是山羌。

農委會去年6月26日將台灣獼猴、山羌、眼鏡蛇、白鼻心、山羌、龜殼花、大田鷸、雨傘節、短肢攀蜥等共8種動物從保育類除名，降為一般類，並自9日起正式上路，不少農民額手稱慶，以為可以獵殺讓他們恨之入骨的台灣獼猴。

不過，台東縣政府農業處畜產保育科長饒和奇表示，根據野生動物保育法第17條，「非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所畫定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證」；意即，目前全國各縣市均未畫設「狩獵專區」，依法不能獵捕野生動物。

(中國時報)