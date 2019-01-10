腦萎老農 歡迎揪團採百合

患小腦萎縮症的老農楊文港，歡迎民眾一起來幫忙採花。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮吉安鄉患小腦萎縮症的老農楊文港，獨自栽種蔬果、花卉經營觀光果園19年，以負擔大筆醫藥費費，行動不便的他，每天跪爬在花田施肥、修剪，眼見5千株百合花盛開沒人採，任由花朵凋謝太可惜，希望大家幫忙宣傳，一起來採花交朋友。

66歲的「阿港伯」楊文港國小罹患小腦萎縮症後，行走開始變得緩慢，每走一步路就不斷發抖搖晃，還好家裡留下4分地供他種蔬果維生，10多年前向農會貸款建屋種植芭樂、香蕉、火龍果等有機蔬果、花卉，透過多角化經營觀光民宿自食其力。

隨著年紀愈大就愈嚴重，因行動不便，要比別人花費更多心力，經常可以看到他在太陽底下跪爬除草、灌溉，不過每到收成時，他因無力採收，若沒有收入就無法支應生活費與醫藥費還有肥料，因此多靠好心網友口耳相傳揪團來採摘。

楊文港說，今年4、5千株的各式百合比去年更漂亮、又大朵，他在巡園時都可以聞到百合花的芬芳，以往花季都有鄉親會自動來買花，可能受到環境不景氣，來買花的人少很多，眼看花朵從盛開漸漸凋落，讓他的心在滴血，煩惱這個年難過。

楊文港相信「天無絕人之路」，他不接受別人捐款、物資，堅持自力更生，靠著自己種菜、水果和百合花養活自己，也希望花蓮鄉親可以利用空閒時間到田間採花，至少他可以自給自足，社會的善心資源可以用來幫助比他更弱勢的人。

(中國時報)

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