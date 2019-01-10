續推動健康2.0 增設長照據點

新任新北市衛生局長陳潤秋。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新任新北市衛生局長陳潤秋原為衛福部國民健康署副署長，在陽明大學學弟、前新北市衛生局長林奇宏的引薦下加入侯市府，從中央轉戰地方，陳潤秋說，希望借重中央經驗，持續推「動健康2.0」、增設長照據點等疾病預防與長照政策。

61歲陳潤秋過去就學、就業都在台北市，陽明大學醫學院畢業後考取台北醫學大學醫務管理碩士，先後歷任台北市仁愛醫院醫師、台北市立聯醫副總院長、台北市立聯醫和平婦幼院區院長，也曾返回母校北醫和陽明擔任教職，後派任衛福部國健署副署長，資歷豐厚。

陳潤秋說，過去與侯友宜市長素未謀面，會接任新北市衛生局長，主要是前衛生局長林奇宏引薦，對於首次到新北任職，內心懷抱期待。

陳潤秋表示，新北市發展像是台灣縮影，新北可以做的健康政策，全台都可以做，疾病預防方面，上任後她將推動「動健康2.0」，透過結合App點數累計兌換課程或好康。

長照方面則希望加強訓練服務人員，持續增設長照據點，並導入E化系統減化申請程序，也會針對偏鄉醫療資源、急性一般病床數等迫切需求的項目，優先爭取執行。陳潤秋也說，近年國內兩大重點分別是食安和防疫，希望透過跨局處合作持續加強，社會安全網也將持續成為精神病患者、自殺傾向者的守護者。

針對近年少子化現象，預計推高風險孕產婦關懷計畫，及早產兒及早期療育照護方案，將資源優先用弱勢族群。

(中國時報)

腦萎老農 歡迎揪團採百合 房仲捐交通車 世光教養院揪甘心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。