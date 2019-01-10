續推動健康2.0 增設長照據點

2019年01月10日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新任新北市衛生局長陳潤秋原為衛福部國民健康署副署長，在陽明大學學弟、前新北市衛生局長林奇宏的引薦下加入侯市府，從中央轉戰地方，陳潤秋說，希望借重中央經驗，持續推「動健康2.0」、增設長照據點等疾病預防與長照政策。

61歲陳潤秋過去就學、就業都在台北市，陽明大學醫學院畢業後考取台北醫學大學醫務管理碩士，先後歷任台北市仁愛醫院醫師、台北市立聯醫副總院長、台北市立聯醫和平婦幼院區院長，也曾返回母校北醫和陽明擔任教職，後派任衛福部國健署副署長，資歷豐厚。

陳潤秋說，過去與侯友宜市長素未謀面，會接任新北市衛生局長，主要是前衛生局長林奇宏引薦，對於首次到新北任職，內心懷抱期待。

陳潤秋表示，新北市發展像是台灣縮影，新北可以做的健康政策，全台都可以做，疾病預防方面，上任後她將推動「動健康2.0」，透過結合App點數累計兌換課程或好康。

長照方面則希望加強訓練服務人員，持續增設長照據點，並導入E化系統減化申請程序，也會針對偏鄉醫療資源、急性一般病床數等迫切需求的項目，優先爭取執行。陳潤秋也說，近年國內兩大重點分別是食安和防疫，希望透過跨局處合作持續加強，社會安全網也將持續成為精神病患者、自殺傾向者的守護者。

針對近年少子化現象，預計推高風險孕產婦關懷計畫，及早產兒及早期療育照護方案，將資源優先用弱勢族群。

(中國時報)