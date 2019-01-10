陳華宗故居殘破 地方盼修復再造

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中國時報
／台南報導

台南市學甲名人陳華宗身故後，遺留一座曾用來招待社會名流招待所，因年久失修閒置至今，多位地方人士爭取修復陳華宗故居，打造地方觀光亮點。台南市政府文化局表示，若房屋符合1971年以前興建資格，將全力協助地方修繕再造。

陳華宗生於1903年，為學甲望族子弟，曾在日據時期擔任學甲庄長，台灣光復後歷任台南縣參議會參議員、台南縣議長、台灣省議會議員，於1968年因車禍去世。學甲人感念陳華宗為政清廉，至今不少道路、橋梁皆以其名字命名。

陳華宗第13代侄孫、前光華社區發展協會理事長陳金華表示，陳華宗招待所建於1937年，為陳華宗擔任學甲庄長時，用於招待地方上政商名流餐飲、過夜用的私人招待所，房屋占地300坪，若包括外圍庭園則超過2000坪，結合日式、西洋兩種不同建築風格，大門、梁柱都使用檜木作為建材，可以想見當年陳家富貴氣派。

陳金華表示，後來陳家後代多數移往市區發展，陳家招待所漸漸乏人問津，年久無人使用，屋內殘破不堪，感覺非常可惜。他希望能夠爭取足夠經費，讓陳華宗招待所修繕再造，成為青年返鄉、藝術家駐村及青農市集平台，也讓在地居民實際瞭解陳華宗的生平事蹟和對家鄉的貢獻。

台南市政府文化局文化建設科表示，台南市老屋再生成功案例達76處，若陳華宗招待所符合1971年以前興建資格，將積極協助地方修繕再造。

(中國時報)

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