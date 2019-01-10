花蓮鐵路高架 盼延至木瓜溪橋

建國路平交道火車通行，塞車問題嚴重。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣政府擬將大花蓮都會區鐵路高架化、花東地區鐵路雙軌電氣化併案納入前瞻計畫爭取經費，依法委託顧問公司做可行性評估，花蓮縣議員黃馨9日舉行民意交流專案協調會，呼籲鐵路高架應再向南延伸2公里至木瓜溪橋，盼能趕在評估結案前廣納民意。負責承辦的觀光處交通科長張筱雲說，會一併納入評估趕在農曆年前送出。

大花蓮都會區因有鐵路行經，自花蓮火車站至吉安火車站6公里路程中，共有7個平交道行經，還有5個地下涵管，花蓮縣政府自8年前向中央爭取改善，因規畫經費龐大，在中央的建議下，2年前改鐵路高架化，為搶搭中央的挹注的前瞻計畫花東鐵路電氣化的便車，在去年啟動可行評估，向中央爭取併案進行。

縣府委託新岳工程顧問公司規畫，在花蓮車站至吉安干城站北端，全長6.4公里處進行鐵路高架化，粗估總經費約135億元，縣府需自籌約23億元。

黃馨建議，鐵路坡道爬升點應再提前，進行全線高架化；另外高架橋應從永興村第二平交道往南再延伸2公里連接至木瓜溪橋北端，連接木瓜溪橋，完成大花蓮都會區全線高架化；議員黃振富則認為，中央路南端只要再向前延伸300公尺就可連結台9線，公路改善應一併納入評估。

張筱雲說，高架化爬升點因涉及專業鐵路考量，會交由鐵道專業人員作評估，其餘包括高架向南延伸、中央路連結等意見，會修改可行性評估報告內，一併送審，至於還需增加多少經費，也仍需計算，預計趕在農曆年前提交鐵道局審查，盼能趕上雙軌化期程。

(中國時報)

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