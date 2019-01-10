汙水道包商私自收費 重罰100萬

2019年01月10日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市汙水下水道如火如荼施工中，卻傳出新莊承包廠商因民眾要求繞道施工，向2戶民眾各收取2萬5000元費用，水利局接獲民眾投訴，查證屬實，已對廠商開罰100萬元，並給予廠商差評，提醒民眾提高警覺。

新北市升格後，全面施做汙水下水道工程，截至目前為止，接管戶數從2010年的35萬戶，至今已達92萬3876戶，效率驚人。

水利局汙水下水道工程科長傅光維表示，根據市府跟廠商合約，除違建自行拆除整修、住戶室內化糞池地坪材料及室內瓦斯管遷等作業費用，其餘皆不需負擔汙水下水道用戶排水設備工程施工費用。

傅光維說，遭投訴廠商承包新莊地區下水道案件，依照規定需要拆除化糞池後，將馬桶與雜水管線接到汙水下水道，才能確保汙水流向正確，但其中2戶居民不希望工程進到室內，要求廠商繞道施工，廠商卻向民眾收取1戶2萬5000元的施作費用，事後民眾向水利局投訴此案因此曝光。

水利局表示，工程契約明定承包廠商不得私自承攬工作區內住戶的違建拆除相關工程，施工中絕對不收取任何費用，也不推薦任何工程包商予住戶，如遇各種名義索求收費情事時，立即撥打電話至新北市政府水利局（電話：02-8923-2300）或新北市政府政風單位（電話：1999）查詢。

(中國時報)