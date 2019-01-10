宜蘭疏濬砂石出售 估入帳2.5億

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中國時報
／宜蘭報導

因貨源量減少，近來中南部的砂石價格有即將飆漲的趨勢，水利署第一河川局與宜蘭縣政府為平抑縣內的砂石價格並確保河防安全，針對蘭陽溪、羅東溪及和平溪淤積河段辦理疏濬作業，除解決河道淤積問題，並供應市場的砂石需求，另能挹注國庫收入，估計此次的河川疏濬作業，可為公庫帶來2.5億元的收入。

第一河川局表示，去年因為颱風較少，河川可開採、疏濬的砂石量減少，也導致中南部前一陣子的砂石價格上漲了1至2成，宜蘭地區雖然還沒有砂石價格上漲的現象，但未雨綢繆，仍持續在蘭陽溪、羅東溪及和平溪淤積河段進行疏濬作業，這對平抑宜蘭地區的砂石售價將有相當程度的助益，同時也能增加國庫及地方政府的財政收入。

一河局表示，因為品質差異，宜蘭地區以蘭陽溪疏濬的砂石價格最好，每公噸可賣200元，羅東溪則只有70元，這次辦理疏濬的區域，包括和平溪、大濁水溪橋上游河段及蘭陽溪粗坑再連河段，已分別完成1500公尺及1400公尺長度的疏濬作業，後續將繼續執行疏濬作業，預計將再疏濬100萬噸土石。

另外，宜蘭縣政府則辦理蘭陽溪泰雅大橋上游，以及羅東溪北成橋至歪子歪橋間等河段疏濬作業，預定今年的疏濬量為150萬噸砂石。

今年疏濬作業預估可有2.5億元的進帳，其中1.2億元屬於宜蘭縣政府，一河局則有1.3億元，此外，在運輸成本考量下，疏濬砂石都是供宜蘭縣內使用。

(中國時報)

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