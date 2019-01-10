華德美紙廠涉排廢 負責人遭起訴

彰化地檢署檢察官偵辦華德美排廢案時，環保警察進入排水溝採樣一度因吸入過量硫化氫差點小命不保。（鐘武達翻攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣埔心鄉華德美公司涉嫌排放廢水遭檢舉，環保警察扮「忍者龜」採樣，還因吸入過量硫化氫差點小命不保，彰化地檢署查出放流的廢水懸浮物、生化需氧量等濃度都超標且破表，全案偵結9日依違反《廢棄物清理法》等罪將洪姓負責人起訴，並請法官從重量刑，勿予緩刑。

起訴書指出，華德美公司是以回收廢紙加工的業者，領有水汙染防治許可證，負責策畫公司管理營運及廢水處理的洪姓負責人，明知公司製程產生的廢水所含懸浮固體、生化需氧量與化學需氧量等濃度都已超出放流水標準，卻以暗管排入溝渠，除違反《水汙染防治法》，更汙染了環境。

華德美常利用半夜排放廢水，產生的惡臭難聞，還造成附近住家水管回堵，當地明聖國小師生更被迫關窗、戴口罩上課。2017彰檢陸續接獲檢舉，動員3名檢察官聯手揪出華德美汙染的證據。

承辦檢察官李秀玲表示，2017年10月指揮警方與環保警察隊偵辦，華德美甚至設有「防蒐證」設備阻擾，檢警最後動用「水質感測物聯網監控設備」等高科技工具，還在三更半夜進到惡臭的排水溝埋伏，1名許姓環保警察還因吸入過多含硫化氫氣體，出現暈眩及動作遲緩症狀。

彰檢統計華德美排放的廢水量核算非法所得達7674萬餘元。檢方痛斥華德美為大型事業，多年來未盡企業責任，恣意汙染周遭環境，建請法官從重量刑，且予緩刑。

(中國時報)

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