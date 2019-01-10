縣府民間聯手 推動獨嘉生態廊道

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中國時報
／嘉縣報導

台灣千里步道協會執行長周聖心9日拜會嘉義縣政府，針對「山海圳國家級綠道推動計畫」尋求地方政府合作，打造「獨嘉」觀光旅遊路線，縣長翁章梁指示由文觀局作為跨局處協調窗口，祕書長羅木興為推動召集人，共同打造獨具歷史、古蹟、風景與生態獨家廊道。

在民間組織的倡議下，行政院2018年核定7條國家級綠道，嘉義縣境內涵蓋「山海圳」、「水圳」、「糖鐵」3條國家級綠道，尤其「山海圳」更被行政院指定列為優先推動計畫。

周聖心指出，「山海圳」路線自台南台江國家公園起，從鹽水溪穿過嘉南平原，通過西拉雅國家風景區抵達嘉義縣大埔鄉，從阿里山腳下的南三村（山美、新美、茶山）通往達邦、特富野大社，到達台灣的心臟玉山，總長171.18公里，路徑分為古道、山徑、產道與公路。

千里步道協會也強調，沿途人文歷史悠久、觀光資源豐富，「有歷史、有古蹟、有風景、有生態」，完全符合建構綠道條件、甚至是世界遺產中「文化路徑」的概念。

嘉義縣政府文化觀光局長許有仁表示，曾文水庫大埔鄉山光水色、南三村保存與發揚的鄒族獵人文化、藍色里佳部落，以及保存國家重要民俗的達邦和特富野，不但有豐富的人文，更有優美的環境，是全台獨家兼具環境生態保育的觀光旅遊路線。

(中國時報)

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