催生龍潭觀光轉運站 桃議員盼軍方釋地

2019年01月10日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭老城區資源豐富，包含龍潭第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等，但當地缺乏整體行銷，且嚴重缺乏停車位，讓許多外地遊客覺得不便。市議員劉熒隆計畫與立委呂玉玲共同推動，期盼軍方釋出閒置功能不彰的土地，以此建設「觀光轉運站」，推動龍潭老城區一日遊觀光。

劉熒隆指出，龍潭第二市場是當地人重要的採買據點，販售各式各樣的蔬果及在地小吃，連台北人都會到當地挖寶吃美食，以龍元路串聯，還有龍元宮商圈及當地觀光標的龍潭大池，這一帶老城區是最繁榮的區域，且觀光資源也算豐富，只是缺乏政府的整體行銷，非常可惜。

另外，龍潭老城區最讓人詬病的停車位不足，劉熒隆表示，龍潭國小地下停車場計畫不被採納，連當地人都很少開車出門，只騎機車就為求停車方便，也造成遊客造訪意願降低，而龍潭地區本來就有很多客運行駛往來，在中正路路邊停車上下客，也形成交通上的結點，所以希望建設觀光轉運站，一併解決交通亂象。

他說，將與呂玉玲共同合作推動，希望藉由立委在中央的力量，讓軍方釋出健行路553巷內一塊閒置土地，仿效宜蘭等其他觀光產業發達縣市，讓大型巴士在觀光轉運站內接駁，再轉換一日遊觀光小巴，方便載運小團旅客到龍潭老城區各點進行一日遊觀光，讓更多遊客看見龍潭豐富蘊含的觀光資源與在地文化。

(中國時報)