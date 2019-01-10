催生龍潭觀光轉運站 桃議員盼軍方釋地

桃市議員劉熒隆期盼推動龍潭老城區一日遊，龍元宮商圈也名列在地觀光景點。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

龍潭老城區資源豐富，包含龍潭第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等，但當地缺乏整體行銷，且嚴重缺乏停車位，讓許多外地遊客覺得不便。市議員劉熒隆計畫與立委呂玉玲共同推動，期盼軍方釋出閒置功能不彰的土地，以此建設「觀光轉運站」，推動龍潭老城區一日遊觀光。

劉熒隆指出，龍潭第二市場是當地人重要的採買據點，販售各式各樣的蔬果及在地小吃，連台北人都會到當地挖寶吃美食，以龍元路串聯，還有龍元宮商圈及當地觀光標的龍潭大池，這一帶老城區是最繁榮的區域，且觀光資源也算豐富，只是缺乏政府的整體行銷，非常可惜。

另外，龍潭老城區最讓人詬病的停車位不足，劉熒隆表示，龍潭國小地下停車場計畫不被採納，連當地人都很少開車出門，只騎機車就為求停車方便，也造成遊客造訪意願降低，而龍潭地區本來就有很多客運行駛往來，在中正路路邊停車上下客，也形成交通上的結點，所以希望建設觀光轉運站，一併解決交通亂象。

他說，將與呂玉玲共同合作推動，希望藉由立委在中央的力量，讓軍方釋出健行路553巷內一塊閒置土地，仿效宜蘭等其他觀光產業發達縣市，讓大型巴士在觀光轉運站內接駁，再轉換一日遊觀光小巴，方便載運小團旅客到龍潭老城區各點進行一日遊觀光，讓更多遊客看見龍潭豐富蘊含的觀光資源與在地文化。

(中國時報)

縣府民間聯手 推動獨嘉生態廊道 里長蔡保秀 40多歲讀國中 54歲拿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。