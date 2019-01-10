里長蔡保秀 40多歲讀國中 54歲拿碩士

台中市南屯區同心里新上任里長蔡保秀。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

台中市南屯區同心里新上任里長蔡保秀，從小家境貧寒，國小畢業就被送往台北學習美髮，來台中後就自營美髮，直到40多歲時，因緣際會回到國中念書，讀出興趣，一路從國中、高中、大學，直到去年8月初拿到碩士，剛好銜接上里長選舉，服務地方。

40多歲時，蔡保秀有一次與先生載小孩到居仁國中上學時，看到學校掛著招收夜間補校的廣告，先生說既然小時候沒機會讀書，要不要回學校讀書，就因先生這句話，蔡保秀展開10多年的升學生涯。

蔡保秀指出，那時白天幫人家做頭髮，晚上做完晚飯後就去上學，剛開始比較辛苦，畢竟已有年紀，記憶力大不如前，但堅持努力就有成果，堅持了下來，國中畢業後，順利考上台中技術學院高商部，剛入學時心情有點忐忑，因為同學都是年輕人，為了不落人後，更加努力。

蔡保秀白天幫客人做完頭髮，有空就念書，每天念，沒一天懈怠，連騎機車上學時，還做小抄夾在機車把手，趁停紅燈空檔背書。

升大學考了2次，蔡保秀指出，因為她非國立不念，且要在台中，念商科的蔡保秀向朋友借農業相關參考書苦讀，錄取中興大學生物產業管理系。大學畢業後，蔡保秀除繼續攻讀亞洲大學碩士外，因先生熱心地方事務，蔡也積極服務地方，因而被推派參選里長並當選。

(中國時報)

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