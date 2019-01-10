社區營造巧思 廢棄雞寮變熱鬧

雲林縣二崙鄉港後社區的閒置雞舍，經過整理變成居民的交誼處所，一年到頭都熱鬧滾滾。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙鄉港後社區老年人口多，把廢棄雞寮變成兒童遊戲區、老人泡茶聊天交誼室，村民最近又打造花園，兩地隔著交通繁忙的154縣道，老小穿越馬路都十分危險，9日警方前往勘查協助。

港後社區只有5鄰，前年才嘗試社區營造，爆發力十足，前理事長李日巧提供縣道154旁的廢棄雞寮，居民整理乾淨，搬來二手家具變成泡茶聊天去處，又運來遊戲器材變成兒童遊戲場。

雞寮就在2棵大樟樹下，改造落成命名「港後社區樟樹下」，村民張維新充當館主服務，民眾也自行帶來點心，有錢出錢有力出力，雞舍簡陋通風，但每天都熱鬧滾滾。

村民去年又把一處雜亂空地變成花園，港後村入口處變得開闊，也多一處休閒去處，但樟樹下與小花園位於六輕的縣道154的兩側，無號誌、無交通標線，路過車速相當快，老人、小孩過馬路險象環生。

居民陳情縣議員李明哲、鄉代表廖大方希望有個安全的行人空間，9日協調縣警局交通隊、西螺分局會勘，許多村民到場表達心願。

社區總幹事顏慧美、老人會長林瑞香、村民李振銓、林佩儒、李月桂表示，港後村是長壽村，村內老人80、90歲很多，需要更安全的行走空間，帶孫子也才安全。

村民張維新說，大家都很愛活動，雖然年長但都跟上時代，有活動只要用Line群組發布，不必廣播揪人，村民也自動報到。

(中國時報)

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