遠水難救烤架上的小英

2019年01月10日 04:10 中國時報 胡幼偉

民進黨在九合一大選慘敗後，要負最大責任的蔡英文總統能否獲民進黨提名爭取連任，無可避免成為焦點話題。

蔡英文目前處境之尷尬可想而知。自獨派四老公開逼宮後，蔡在總統府如坐困危城，好似被架在火上烤。現在，行政院長賴清德堅持離蔡而去；黨主席選舉，蔡又被黨內批鬥一番，再不引奧援自救，恐難逃只做一任就狼狽下台的結局，以蔡堅硬無比的性格，自不能接受命運如此擺布。

於是，順勢而為也罷，精心布局也罷，挾洋自重也罷，反正，惡浪滔天時，能夠抓住的浮板或救生圈，一個都不能放棄，有總比沒有好。於是，嗆習近平抗豬瘟、44位洋人挺蔡公開信，以及830位女醫師登廣告護蔡，便都成了蔡的護身符，有一張，貼一張。但問題是：真的有用嗎？

答案很簡單：總統，要靠選票產生，而且是多面向的人民支持才有用。利用嗆習、外國學者或特定職業人士力挺，不但與民心向背無關，反而更凸顯蔡英文現在只能靠體制外的特殊力道救援才能壯大聲勢，其黨內及全國領導統御基礎之崩頹已到無可救藥的地步。但究竟何以致此？

一個民選總統，能力平庸一點也就算了，但絕不能做的事情就是和各行各業結怨、擋民財路。自蔡英文主政以來，士農工商軍公教警消，因為不盡相同的緣由都跟蔡政府結下梁子。年金改革就不用說了，堅拒九二共識，讓庶民經濟因為貨出不去、人進不來而倒大楣，這筆帳，九合一大選時只跟民進黨算了一半，選後蔡非但不微調兩岸政策，反而擺出更強硬的抗中姿態，這等於是逼各行各業在自求多福與餓肚保蔡之間做選擇，那諸多選民還能支持蔡嗎？如果各行各業普遍反蔡，幾十位洋人學者和幾百位女醫的公開挺蔡，又有何用？

其實，民眾反的豈只是針對蔡一人而已？基層民眾很清楚，馬政府接受九二共識，貨就出得去，人也進得來，這跟一國兩制毫無關係；蔡政府堅拒九二共識，貨跟人馬上都出問題。所以，民眾真正想要替換的是民進黨堅持到底、愈來愈沒有彈性的兩岸政策，而不只是想換掉蔡而已。如果政策路線不改，就算是以賴清德換蔡英文，民進黨還是難逃再度在野的命運。

至於在黨內，從黨史來看，蔡英文原本就不是戰功彪炳的老同志。2012到2016年間，既能吸收人氣，讓民進黨重新執政，大家也就讓著她，讓她坐首席；現在，黨在她領軍下潰敗，原來就看不起她的老同志們對蔡公開叫板，也就不足為怪了，這就是政治的現實。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)