台灣總統大選 中美開始較勁

2019年01月10日 04:10 中國時報 湯紹成

最近支持蔡英文總統的聲浪此起彼落，包括國內830名女醫師刊登頭版廣告；一些原住民族代表也發聲，指台灣不是中國的領土；還有美國白宮國安會發言人馬奇斯說，美國拒絕接受武嚇台灣人民的方案與威脅，再加上44名國際學者和前美國政府官員聯名發表給台灣人民的公開信，力挺蔡總統。這使得蔡英文似已走出九合一敗選的陰霾，再度匯聚競選連任的能量。

先從台灣內部來觀察，日前台獨四大老才刊登廣告，要求蔡英文退居二線與放棄連任，甚至還語帶威脅，若蔡不從，將會推出另外的人選競選總統，語調之強硬、立場之堅定確屬罕見。這可說是急獨與緩獨之爭。獨派大老不滿蔡英文在台獨的道路上畏首畏尾、裹足不前。

其實，若把美國的因素納入分析，比較能理解蔡英文的作為。至今為止，蔡英文對美方的配合度甚高，例如東奧正名公投與喜樂島活動，蔡英文都下令民進黨人不准參與，甚至去年修正《公投法》時，綠營把有關憲法的部分剔除，這都有利於蔡與美方之間的互信。

由此可見，在這些台獨的核心問題方面，蔡英文是非不為也，是不能也！因為拒絕九二共識而導致兩岸僵局，蔡英文只有一面倒地靠向美國老大哥。但美國也不願開罪大陸，以免被拖下水，才會給蔡英文設下紅線。

另外，美國當然不會放棄以台制中的策略，在這方面是美方主動打台灣牌，自主決定要如何支持台灣。易言之，要如何讓北京痛，但又不致引起中共強力的反應，或是既反對台獨又支持台灣，正是美方的拿捏藝術。至今為止，美國的手法發揮得淋漓盡致，比如反對陳水扁時期的兩次公投案，以及近日川普總統所簽署的《亞洲再保證倡議法》中重申反對改變台海現狀，支持兩岸都能接受的和平解決方案，還有支持對台軍售與台美高官互訪等。

尤其，目前中美關係持續不睦，這將會演變成一種持久性的整體性爭鬥，情勢也將跌宕起伏，或緊或緩，主因是大陸已在一些科技發展方面嶄露頭角，因而引起由美國所領導的西方工業國家的集體焦慮。由此可見，當前美方一系列的制中手段，從抵制華為到印太戰略，再到出手表態支持台灣及蔡英文個人，都是如出一轍。

但是，台灣對於大陸而言是核心利益，至關重要，雖仍不會立即解決，但必會傾力付出。對美方而言，支持台灣是屬工具利益，能用就用，不能用就丟。1979年中美建交時，恨不得把台灣一腳踢開；2001年911恐攻後，美國極需大陸協助，因而冷凍台灣；如今，川普的政策翻來覆去，再加上其商人性格，幾乎已撼動了與所有美國傳統盟友的互信關係，許多國家因而紛紛靠近大陸，以免受害，從日本近來的和中態度即可得知。

基於中、美之間的長期爭鬥，可以預見，美方還會持續加碼支持台灣，例如將提出保障與促進台灣國際地位的「台北法」，對此北京已經強力反擊。距離總統大選還有1年，蔡英文的聲勢未來能否持續上升，仍難以估計。雖然有美國的力挺，但若她無法提出有效方案來緩解兩岸關係，未來台海的情勢依舊令人憂心。而美國和大陸對2020選舉的影響愈來愈深也值得朝野關注。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)