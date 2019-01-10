口譯哥是小英訪美馬前卒嗎

2019年01月10日 04:10 中國時報 謝志傳

在前北農總經理吳音寧的高級實習生領高薪惹議後，民眾現在對蔡政府的政治任命都相當關注。最近在風頭上的就屬曾幫蔡總統翻譯的「口譯哥」趙怡翔。

之前傳出趙怡翔可能出任外館的副代表，外交部旋即否認。但後來證實趙怡翔即將擔任12職等駐美代表處政治組組長後，外交部卻認為適才適所，力挺到底。由於駐美代表處的重要地位，此案遠比民進黨立委管碧玲的女婿被爆以機要外派方式，任職我國駐泰國代表處的人事案更具爭議。然而不管是外交部長吳釗燮或是外交部副發言人至今還是支持此一任命。

之前蔡英文總統的表姊、勞動部前部長林美珠去年12月12日接任公股金融機構「台灣金聯」董事長，引發外界議論。不過，只上了1天班，林美珠立刻宣布辭職。然而趙怡翔的任命卻不動如山，似乎有不尋常之處。外交部曾言趙怡翔能力頗受美方賞識，一個僅僅擔任部長機要之職的人，能受到美方重視？不知所謂的「美方」所指何人？

民進黨在九合一選舉大敗之後，正是該深刻檢討之際，一個爭議如此高的任命應該是有特殊之目的。不然依慣例，以趙怡翔的資歷是遠遠無法擔任政治組組長之職的，畢竟他毫無外交實務歷練，因此傳出不少陰謀論，包括蔡政府想安排獨派人馬駐美，以在海外推動台獨工作，以及趙可能將安排蔡英文訪美事宜等。

蔡英文想要連任的企圖心頗強，以往要競選大位之人，都必須訪美，但是現任總統因為身分敏感，除了過境之外，以往只有李登輝以訪問母校的名義，得以總統身分專程訪美。去年美國陸續通過《台灣旅行法》、《國防授權法》與《亞洲再保證倡議法》，表達對台灣的支持，也提高台美互訪的官員層級，如果在吳釗燮和趙怡翔的運作下，真能幫蔡英文訪美鋪路成功，尤其是踏上華府，那必然能替小英競選連任加分不少。

民進黨執政以來，在外交部的人事任命上爭議頗多。國家舉辦外交特考培養外交官，嚴格篩選和訓練優秀人才，希望能在國家外交處境艱困的情況下，仍能維持我國的國際活動空間。但蔡政府去年修訂《駐外外交領事人員任用條例》，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%，已經重擊職業外交官一次了，這次趙怡翔搭火箭的晉升案例，又是一記重拳，將進一步崩解我外交體系。

過去兩年多來，有5個邦交國與我斷交，多位認真的外交官為了鞏固邦誼病倒了，還有人輕生。如果政府讓職業外交官覺得再怎麼努力工作也抵不過政治顏色的正確，那麼還有人願意在前線為國家打拚嗎？

除了對趙怡翔空泛的讚詞之外，外交部長吳釗燮執意讓趙怡翔高坐駐美代表處的位子，究竟有何意圖？外交部若不交代清楚，立委諸公們未來也應好好監督。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)