同溫層取暖 蔡英文危機未解

2019年01月10日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統拒絕承認九合一敗選是民進黨治國方向錯誤，更不願接受沒有民意基礎跛腳政府的事實，企圖藉權力的操作與公關手段的調整，抓回失去的權力。在其精心布局下，無意造反的黨內中生代很快組成保皇派系聯盟，推出共主卓榮泰參選黨主席，並順利擊潰造反派游盈隆。賴清德堅定請辭，但蔡英文並未成為孤鳥，蘇貞昌、陳其邁跨世代組合即將受命組閣，蔡英文可望順利完成黨的權力重組。

詭異的是，敗選後的蔡英文似乎反而「天時地利人和」，不但順利完成人事新布局，繼續掌控府院黨大權。外部環境似乎也給了蔡英文走出敗選陰霾，重振強人形象的契機。首先大陸爆發豬瘟疫情，蔡總統將豬瘟定義為「國安問題」，指責大陸不肯通報疫情資訊，又親赴金門視察，製造氛圍讓輿論攻訐大陸「豬屍轟台」。過去兩年蔡總統為避免兩岸論述引發爭議，打破歷任總統慣例，未曾發表元旦談話，今年卻出乎意料發表了「新年談話」，以「兩國論」與「反中」基調，提出「四個必須」和「三道防護網」，九合一大選民意展現亟欲改善兩岸關係，蔡總統卻逆向而行。

接著是習近平發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話，蔡英文趁勢扭曲並汙名化「九二共識」，強勢表態台灣絕不接受「一國兩制」，相對國民黨的反應卻顯得軟弱無力，一時之間，蔡英文彷彿成為唯一維護台灣安全的強人。這時獨派四大老錯選時機聯名逼宮，更是做球讓蔡英文殺，不僅穩住了選後民進黨凌亂的步伐，讓蔡英文網路人氣飆升，更掐熄了綠營中生代地方首長在兩岸關係跨出步伐的可能。

蔡英文成功的操作，是重整旗鼓2020勝選連任的開始？或只是曇花一現，仍逃脫不了放棄連任的宿命？在泛綠色彩濃厚的美麗島電子報董事長吳子嘉看來，蔡英文是為了抓緊權力，刻意打反中牌、挑釁中共，製造兩岸關係緊張。從網路聲量來看，蔡英文的確一掃敗選陰霾，重建聲勢。但如同深諳網路趨勢的柯文哲所說，蔡英文的聲量只是一日行情，並非人氣真正回溫。從網路生態來看，蔡只是在自身臉書、PTT及親綠社群等政治同溫層獲得發酵，至今未產生外溢效應，聲量對經濟選民及中間選民產生的影響有限。

觀察藍綠白3位網路領袖：韓國瑜、蔡英文和柯文哲在Google Trends近1年的變化，蔡的網路聲勢看似重振，但搜索熱度還不到敗選剛辭去黨主席之時。韓的熱度僅剩選舉巔峰時的1/5，但仍是蔡的兩倍有餘。說穿了，蔡的網路聲量局限同溫層內，且被過度吹捧。這也就毋須意外，蔡英文在《蘋果日報》於1月1日至4日調查的總統民調中，支持度不僅落後朱立倫和柯文哲，甚至不如同黨的賴清德，落居第4。

總的來說，蔡英文雖透過派系運作和操弄兩岸關係，成功站穩腳步，並提升網路聲量，不過這樣炒短線、短視近利的作法，也為綠營陰暗的前景埋下3顆未爆彈。其一，綠營高層私相授受、喬出來的權力布局，從黨主席補選投票率僅16.9%，創歷史次低紀錄，就可以清楚知道，並未被綠營基層接受；其次，台灣人追求改善兩岸關係的意向，已透過選舉讓主打「反中」的民進黨一敗塗地，逆民意而行的蔡英文，只會讓敗選歷史再次上演；最後，操弄兩岸關係創造的網路聲量，只能在同溫層發酵，並且難以持續，一旦繼續搞砸民生議題，自然就又會被打回原形。行政院386億元政策大紅包緊急喊卡，就是蔡英文決策模式出問題的明證，不修正府院黨決策模式，民生議題勢必繼續搞砸。

歷經太陽花學運，台灣社會絕不能再一次被民進黨政治宣傳所騙，將綠營同溫層的網路聲量，誤以為社會情緒普遍反中，從而在兩岸主張和作為上退讓，甚至接受民進黨隱形台獨的論述陷阱。九合一選舉展現的民意，並未因蔡英文的權謀操作而改變。台灣人民要的很簡單，就是改善兩岸關係，讓貨可以出去，錢可以進來，讓生活條件獲得改善，而不是繼續陷於意識形態，如同民進黨前主席施明德所說，聽到「一中」就抓狂，還自以為最愛台灣。

(中國時報)