總統不當當酸民

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中國時報
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蔡英文總統的分享經濟紅利政策被罵到臭頭，不得不急踩煞車。小英總統不檢討錯誤的決策流程，卻在臉書PO文，反酸馬英九的22K，還自豪「加薪不用撿到槍」，叫人丈二金剛摸不著頭緒。

小英最近搶著當網紅，才1個多禮拜，臉書已發文20多篇。9日更為了分享經濟紅利遭各界質疑，發文表示「我要告訴大家，我不只已經減稅，還幫大家加薪」。再順手酸一下老馬：「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」。

小英的「火星文」引發PTT熱烈討論，總統府幕僚立即「說文解字」，原來是小英日前強硬回應「習五條」，網友製作小英握著散彈槍對著敵方的動畫圖片，代表小英最近火力比較猛，有人留言「撿到槍了嗎？」小英9日貼文用了這個梗，說明調整加薪，不用撿到槍就可以了。

小英的「加薪不用撿到槍」再次拉高網路聲量，對一個網紅來說，可喜可賀，但對原本期待真的有紅包可拿的市井小民，咱們國家領導人原本在新年談話說得眉飛色舞的經濟紅利政策，政府迄今說不清楚該如何執行，已成幻影空歡喜一場，還得傷神了解加薪真的不用撿到槍？

2020總統大選，小英拚連任態勢十分明顯，沒想到經濟紅利被藍委批政策買票，連自家綠委都轟政策粗糙。紅包還沒發卻先挨罵，小英不檢討決策流程，卻在臉書PO文抒發情緒，總統不當當酸民，有夠奇怪。

酸話說完，民眾還是要問，說好的春節紅包呢？芸芸眾生真的「寶寶心裡苦，可是寶寶不說」！

(中國時報)

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